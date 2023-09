Acht verschiedene Torschützen bei 8:0 Kantersieg von Ligist II gegen Bärnbach/Köflach II

Details Montag, 25. September 2023 17:47

Die Reserve von Ligist erteilte der Zweitvertretung von Bärnbach/Köflach eine Lehrstunde: 8:0 hieß es am Ende für FC HG Haustechnik Ligist II. Ligist II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SG Bärnbach/Köflach II einen klaren Erfolg.

Luca Starchl brachte FC HG Haustechnik Ligist II in der 13. Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Markus Flecker den Vorsprung der Heimmannschaft. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Lucas Wiesner einen weiteren Treffer für Ligist II. Noch vor der Halbzeit legte Ligist II seinen vierten Treffer nach (45.). Der tonangebende Stil von FC HG Haustechnik Ligist II spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Ligist II gelang in der 52. Spielminute der fünften Tagestreffer. Erneut traf FC HG Haustechnik Ligist II und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (58.). Patrick Rieger besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für Ligist II (77.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC HG Haustechnik Ligist II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich FC HG Haustechnik Ligist II beim Sieg gegen Bärnbach/Köflach II verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Ligist II weiter verheißungsvoll aus. Die Angriffsreihe von Ligist II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von FC HG Haustechnik Ligist II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Ligist II nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Die Abwehrprobleme von SG Bärnbach/Köflach II bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Bärnbach/Köflach II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 24 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse West.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Bärnbach/Köflach II. Nach der Niederlage gegen FC HG Haustechnik Ligist II ist SG Bärnbach/Köflach II aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse West. Während bei Bärnbach/Köflach II derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat Ligist II mit 16 Punkten gut lachen.

FC HG Haustechnik Ligist II stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei USV Raiffeisenbank Edelschrott vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SG Bärnbach/Köflach II 1. FC Raiffeisen Pistorf.

1. Klasse West: FC HG Haustechnik Ligist II – SG Bärnbach/Köflach II, 8:0 (4:0)

77 Patrick Rieger 8:0

67 Raphael Konrad 7:0

58 Marco Hermann 6:0

52 Dominic Scheiber 5:0

45 Marco Hermann 4:0

42 Lucas Wiesner 3:0

15 Markus Flecker 2:0

13 Luca Starchl 1:0

FC HG Haustechnik Ligist II: Markus Fraißler - Andreas Ritz, Mathias Ritz (K), Keno Bensemann, Patrick Kalcher - Lucas Wiesner, Yuri Wundrak, Marco Hermann - Markus Flecker, Dominic Scheiber, Luca Starchl



Ersatzspieler: Raphael Konrad, Timo Hösele, Stefan Krammer, Moritz Hermann, Patrick Rieger



Trainer: Werner Zoisl

Köflach: Nico Kammeritsch - Jakob Kern, Marvin Jahrer, Valentin Wiedner, Markus Reinbacher (K), Vinzenz Schober - Paul Kollegger, Jakob Nußbacher, Adi Kern, Matthias Fähnrich - Robert Elias Hintermüller



Ersatzspieler: Paul Pirsterer, Ibrahim Karakaya, David Kalcher, Elias Kropf, Philipp Schlack



Trainer: Frank Gesche

