SG Kitzeck überrascht und bezwingt SV Kainach

Durch ein 4:2 holte sich die Zweitvertretung von SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein in der Partie gegen SV Kainach drei Punkte. Eigentlich hatte der SV Kainach die Favoritenrolle inne. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II die Nase vorn.

Patrick Habith markierte einen Doppelpack

Das Spiel begann wie erwartet - Kainach ging vor 80 Zuschauern in Führung. Sebastian Haas war es, der in der neunten Minute zur Stelle war. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Patrick Habith den Ausgleich (15.). Besmir Dinaj nutzte die Chance für SV Hütter & Partner Kainach und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause war der Gast noch im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Habith beförderte das Leder zum 2:2 der Heimischen in die Maschen (54.). Artavazt Avetisyan brachte den Gastgebern nach 71 Minuten die 3:2-Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Jean Pierre Puza, der das 4:2 aus Sicht der Gastgeber perfekt machte (88.). Schließlich sprang für die junge Spielgemeinschaft Kitzeck/Leibnitz/Großklein gegen SV Kainach ein Dreier heraus.

Das war der dritte Sieg der SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein

Die Abwehr der SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II ist die Achillesferse. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel - insgesamt bereits 24. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II nun auf dem achten Platz steht. In dieser Saison sammelte SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Kainach holte auswärts bisher nur sieben Zähler. SV Hütter & Partner Kainach besetzt momentan mit 13 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SV Kainach momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Kainach weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommende Woche tritt Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II bei USV St. Josef an (Samstag, 15:00 Uhr), einen Tag später genießt SV Hütter & Partner Kainach Heimrecht gegen SV Union St. Johann im Saggautal.

Stimme zum Spiel:

Reinhold Wutte, sportlicher Leiter SG Kitzeck:

"Wir waren läuferisch und aktiv besser und haben deshalb auch verdient gewonnen."

1. Klasse West: SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II – SV Hütter & Partner Kainach, 4:2 (1:2)

88 Jean Pierre Puza 4:2

71 Artavazt Avetisyan 3:2

54 Patrick Habith 2:2

31 Besmir Dinaj 1:2

15 Patrick Habith 1:1

9 Sebastian Haas 0:1

SG Schurian Consulting Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II: Michael Wiedner - Dominik Zirngast, Christoph Wiedner, Jean Pierre Puza (K), Matthias Josef Hafner - Dominik Lieleg, Patrick Habith, Marius Urschler - Mario Pöltl, Artavazt Avetisyan, Josua Haußmann



Ersatzspieler: Paul Neuhold, Manuel Oswald, Luca Kicker, Serhat Elmas, Friedrich Erich Skarz



Trainer: DI (FH) Jochen Riedl

SV Hütter & Partner Kainach: Jonas Reinprecht - Jakob Brand, Daniel Rietz, Heimo Roschitz (K), Stefan Schriebl - Enzo Eisner, Thomas Rasgon, Lukas Rompold, Sebastian Haas, Simon Strauß - Besmir Dinaj



Ersatzspieler: Kevin Hallawath, Gerhard Birnstingl, Michael Hösele, Alexander Kokelj



Trainer: Thomas Eisner

by ReD

Foto: Wutte

