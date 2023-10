Mit Kantersieg zum Herbstmeister: St. Stefan setzt sich die Krone auf

Details Montag, 23. Oktober 2023 22:08

SVU St. Stefan/St. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen St. Stefan kassierte SG Hengist eine deutliche Niederlage.

Der SVU St. Stefan/Stainz jubelt über den Herbstmeistertitel

Doppelpack von Bretterklieber und Konrad

Eine starke Leistung zeigte Nino Bretterklieber, der sich mit einem Doppelpack für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz beim Trainer empfahl (12./37.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manuel Konrad das 3:0 nach (40.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Matthias Viet das 4:0 für SVU St. Stefan/St. (45.). Der Gast hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Tor, Toor, Tooor für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz zum 0:2. Traumtor von diesen unglaublichen Nino Bretterklieber! Der Typ zündet den Eckball einfach direkt eini!! I glaub mei Schwein pfeift Klugpeppi, Ticker-Reporter

In der 53. Minute legte Konrad zum 5:0 zugunsten des Tabellenführers nach. Eigentlich war SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring schon geschlagen, als Thomas Mayer das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (65.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr St. Stefan einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

SG Hengist muss die Rückrunde vom achten Platz angehen. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die Lage von SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring bleibt angespannt. Gegen SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Tor, Toor, Tooor für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz zum 0:5 Wieder Korni der große, wunderschöne Vorarbeit von Ling Ling! Klugpeppi, Ticker-Reporter

Wer soll SVU St. Stefan/St. noch stoppen? St. Stefan verbuchte gegen SG Hengist die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West weiter an. Offensiv sticht SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SVU St. Stefan/St. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird St. Stefan die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring dann im nächsten Spiel die Reserve von ASK Voitsberg, während SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz am gleichen Tag bei SV Hütter & Partner Kainach antritt.

Stimme zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan/Stainz:

zum Spiel...

"Ein sehr souveräner und reifer Auftritt meiner Mannschaft. Für mich das Beste Spiel in der Hinrunde. Wir waren von Anfang an klar in unseren Aktionen, ließen hinten kaum was zu und waren vorne voller Spielwitz und tollen Aktionen und wunderschönen Toren. So kann man die Hinrunde gerne beenden. Wir werden jetzt etwas früher in die lange Winterpause gehen, schauen uns aber weiterhin gerne die Tabelle an und werden hart daran arbeiten, die Tabellenführung bis zum Ende der Saison beizubehalten."

zur Saison...

"Grosses Lob auch an Edelschrott, für die ebenso spitzenmässige Hinrunde. Zum Abschluss möchte ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Die Trainingsbeteiligung ist sensationell, der Teamspirit hervorragend und jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen damit wir zurecht ganz oben stehen."

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 0:6 (0:4)

65 Thomas Mayer 0:6

53 Manuel Konrad 0:5

45 Matthias Viet 0:4

40 Manuel Konrad 0:3

37 Nino Bretterklieber 0:2

12 Nino Bretterklieber 0:1

