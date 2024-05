Unentschieden: SV St. Johann gegen SV Kainach endet 1:1

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:03

In einer Partie der 20. Runde in der 1. Klasse West trafen der SV Union St. Johann im Saggautal und der SV Hütter & Partner Kainach aufeinander. Das Spiel, das am Freitagabend stattfand, bot den Zuschauern eine umkämpfte Partie. Beide Teams sind in der oberen Tabellenhälfte platziert.

Unglückliches Eigentor bringt SV St. Johann/S. in Führung

Die Partie begann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne entscheidende Durchbrüche. Der erste bedeutsame Moment des Spiels ereignete sich in der 17. Minute, als ein unglücklicher Kopfball eines Verteidigers von SV St. Johann/S., Joze Hudernik, das eigene Netz traf.

Hudernik chipt den Ball in den Strafraum und der Verteidiger bezwingt mit dem Kopf seinen eigenen Tormann Hansi Hans-Peter, Ticker-Reporter

Dieses Eigentor brachte die Heimmannschaft in Führung. Trotz weiterer Bemühungen konnte SV Kainach in der ersten Halbzeit keinen Ausgleich erzielen, und das Spiel ging mit 1:0 in die Pause - dies in einer umkämpften Partie, die jedoch arm an Torchancen war.

SV Kainach kämpft sich zurück ins Spiel - am Ende teilt man die Punkte

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich SV Kainach deutlich entschlossener. Die Gäste kamen stark aus der Kabine und erhöhten sofort den Druck auf das Tor von SV St. Johann/S. Nach mehreren vergebenen Chancen und einer Serie von Ecken gelang schließlich in der 46. Minute der verdiente Ausgleich. Bastian Kokelj nutzte eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und köpfte nach einem Eckball zum 1:1 ein. Dieses Tor gab den Gästen weiteren Auftrieb, und sie drängten auf den Führungstreffer.

Die Heimmannschaft war jedoch nicht gewillt, das Spiel aufzugeben und antwortete mit einigen gefährlichen Kontern. In der 65. Minute verfehlte ein Distanzschuss von sein Ziel nur knapp. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, darunter eine Top-Chance für SV Kainach in der 62. Minute, die durch eine hervorragende Parade des Heimtorwarts vereitelt wurde, blieb es beim 1:1.

top Chance für die Gäste - Stürmer lief allein auf den Tormann, aber perfekte Parade des Schlussmannes Hansi Hans-Peter, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels boten keine weiteren Höhepunkte, und der Schiedsrichter pfiff die Partie schließlich ohne zusätzliche Nachspielzeit ab. Die beiden Mannschaften zeigten sich letztendlich mit dem Punkt zufrieden, auch wenn beide Seiten ihre Chancen auf einen Sieg hatten.

Das Spiel war insgesamt von intensiven Duellen geprägt, wobei kein Team es schaffte, das Spielgeschehen dauerhaft zu dominieren. Dieses Unentschieden lässt beide Teams weiterhin hoffen, ihre Positionen im vorderen Feld der Tabelle zu festigen, während sie sich auf die kommenden Spiele vorbereiten, um noch an Ligist heranzukommen.

Aufstellungen:

SV Union St. Johann/S.: Usman Ustylgov - Jürgen Scharz (K), Marcel Strohmaier, Rok Vezonik, Elias Marx - Elias Gigerl, Christian Heibl, Markus Riegelnegg, Johannes Haring, Joze Hudernik, Ziga Pecnik -

Ersatzspieler: Byron Vera Quintana, Florian Sekolovnik, Julian Lampl

Trainer: Sebastian Zirngast

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand, Daniel Rietz (K), Tobias Zwanzger, Stefan Schriebl - Simon Strauß, Lukas Rompold, Sebastian Haas, Kevin Leitner - Bastian Kokelj, Besmir Dinaj

Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Sebastian Kanner, Samuel Resez, Tobias Liebmann

Trainer: Thomas Eisner

1. Klasse West: St. Johann/S. : Kainach - 1:1 (1:0)

51 Bastian Kokelj 1:1

17 Joze Hudernik 1:0

Details

