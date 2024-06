St. Stefan/St. gewinnt auch zum Saisonabschluss - 5:2 gegen die SG Hengist

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:50

In einer einseitigen Partie der 22. Runde der 1. Klasse West (STMK) setzte sich der Favorit und Meister SVU St. Stefan/St. mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring durch. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an dominant und konnten sich letztlich klar durchsetzen.

Der Meisterteller in festen Händen -

St. Stefan feierte nochmals einen Heimsieg





St. Stefan trifft drei Mal - Halbzeitstand aber 2:1

Die Begegnung begann temporeich, und schon in der 12. Minute gelang SVU St. Stefan/St. der erste Treffer des Spiels. Kevin Herunter nutzte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur drei Minuten später der Rückschlag: Philipp Walch unterlief ein unglückliches Eigentor, wodurch SG Hengist den 1:1-Ausgleich erzielte.

Beide Teams kämpften nun um die Vorherrschaft auf dem Platz, wobei SVU St. Stefan/St. die besseren Chancen hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Nino Bretterklieber ein erstes Ausrufezeichen. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er den 2:1-Halbzeitstand her und sorgte damit für Erleichterung bei den Heimfans (45.).





Torjäger Bretterklieber schickt SG Hengist ohne Punkte nach Hause

Nach der Pause setzte SVU St. Stefan/St. seine offensive Spielweise fort und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 62. Minute war es Manuel Konrad, der die Führung weiter ausbaute. Sein Treffer zum 3:1 war ein wichtiger Schritt Richtung Sieg und zeigte die Entschlossenheit der Gastgeber. SG Hengist hatte Mühe, ins Spiel zurückzufinden und wirkte in vielen Aktionen überfordert.

Innerhalb von vier Minuten (78. und 82.) zerlegte dann Nino Bretterklieber die Hengister Punkte-Träume. Sein zweiter und dritter Tagestreffer entschieden die Partie - 5:1. Bretterklieber hält somit bei 26 Saisontreffern, der Torschützenkönig der 1. Klasse West trägt also das St. Stefan-Dress mit der Nummer 9. Gratulation vom LIGAPORTAL-Team!

In den Schlussminuten konnte SG Hengist noch einmal verkürzen. Jonas Köllinger erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 5:2, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie, und SVU St. Stefan/St. durfte sich über einen verdienten Heimsieg freuen.





Der Aufsteiger ist bereit für die Gebietsliga!





Aufstellungen

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Kevin Herunter, Nino Bretterklieber, Matthias Viet, Thorsten Ruprechter, Thomas Mayer, Manuel Konrad, Nico Frieser, Michael Pöschl, Philipp Walch (K), Stefan Burtscher

Ersatzspieler: Stephan Hiden, Maximillian Jöbstl, Felix Knopper, Martin Pöschl, Christoph Franz Kalthuber, Andrei Daniel Kucharek

Trainer: Amar Zukanovic





SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II: David Werner Hammer, Josef Gabriel Köstler, Manuel Kratzer, Florian Heusserer, Jonas Köllinger, Moritz Leon Vasold (K), Joshua Demirtas, Jonas Koch, Max Karl Öhlschläger, Nik Kummert, Gregor Eckhart

Ersatzspieler: Florian August Winter, Yannick Noah Kratzer, Clemens Zechner, Alex Mauko, Kevin Pogner

Trainer: Johannes Knittelfelder



Fotos: St. Stefan

Bericht: JN

1. Klasse West: St. Stefan : SG Hengist - 5:2 (2:1)

95 Jonas Köllinger 5:2

82 Nino Bretterklieber 5:1

78 Nino Bretterklieber 4:1

62 Manuel Konrad 3:1

45 Nino Bretterklieber 2:1

15 Eigentor durch Philipp Walch 1:1

12 Kevin Herunter 1:0

