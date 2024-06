Auswärtssieg: USV St. Josef siegt mit 5:2 gegen SG Bärnbach/Köflach II

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:12

Ein spannendes und torreiches Spiel zwischen der SG Bärnbach/Köflach II und dem USV St. Josef endete mit einem 5:2-Sieg für die Gäste aus St. Josef. Das Match in der 22. Runde der 1. Klasse West (STMK) bot den Zuschauern zahlreiche packende Momente und starke Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Erste Halbzeit:

Fünf Tore - St. Josef führt knapp

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Alexander Laschat bereits in der 5. Minute das 1:0 für die SG Bärnbach/Köflach II erzielte. Der frühe Führungstreffer der Gastgeber brachte jedoch nicht die erhoffte Sicherheit, denn nur sechs Minuten später konnte Jonathan Schlacher für den USV St. Josef den Ausgleich zum 1:1 erzielen.

Der USV St. Josef zeigte sich nach dem Ausgleich weiterhin offensivstark und nutzte in der 24. Minute eine ideale Flanke von Philipp Harkam, die erneut Jonathan Schlacher verwertete - 2:1. Die Gäste zeigten sich jetzt selbstbewusster, und nur fünf Minuten später baute Stefan Lehrer die Führung auf 3:1 aus. Der Kapitän der Gäste setzte damit ein klares Zeichen und brachte sein Team in eine komfortable Position.

Die SG Bärnbach/Köflach II ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam in der 39. Minute durch Marvin Jahrer zum Anschlusstreffer. Ein Fehler in der Verteidigung der Gäste nutzte Jahrer eiskalt aus und verkürzte auf 2:3. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.





Zweite Halbzeit:

Schlacher-Hattrick lässt St. Josef jubeln

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des USV St. Josef stand sicher. Die Gäste hingegen blieben gefährlich und erhöhten in der 62. Minute durch Daniel Barbaric auf 4:2. Barbaric nutzte eine der zahlreichen Chancen, die sich dem USV St. Josef boten, um den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen.

Der Keeper der SG Bärnbach/Köflach II zeigte in der Folgezeit mehrere starke Paraden und verhinderte zunächst weitere Gegentreffer. Doch die Offensivkraft des USV St. Josef war an diesem Tag einfach zu stark. Jonathan Schlacher setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt und erzielte seinen dritten Treffer des Spiels zum 5:2-Endstand.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten 5:2-Sieg für den USV St. Josef.

Aussendung St. Josef: "Letztes Spiel der Saison, wir fahren einen Sieg nach Hause!"





Fotos:St. Josef

Bericht: JN





1. Klasse West: Bärnbach/Köflach II : St. Josef - 2:5 (2:3)

80 Jonathan Schlacher 2:5

62 Daniel Barbaric 2:4

39 Marvin Jahrer 2:3

29 Stefan Lehrer 1:3

24 Jonathan Schlacher 1:2

11 Jonathan Schlacher 1:1

5 Alexander Laschat 1:0

