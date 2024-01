FC Ausseerland hätte im Herbst gerne öfter gejubelt

Details Sonntag, 21. Januar 2024 20:21

Der FC Ausseerland beendete die Hinrunde in der steirischen Gebietsliga Enns auf dem siebenten Tabellenplatz. Die Ausseer fuhren 17 Punkte ein. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit Funktionär Jürgen Hofer. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Jürgen Hofer: "Mit der Hinrunde können wir nicht wiklich zufrieden sein, wir waren einfach zu unkonstant, haben nach guten Spielen wieder unnnötige Niederlagen kassiert und die letzten 3 Spiele waren allesamt nicht zufrieden stellend."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Jürgen Hofer: "Der Auftaktsieg gegen St. Gallen und dann das 7-1 gegen Landl, wobei das vielleicht kontraproduktiv war, wir waren uns dann eventuell etwas zu sicher, an diese Leistung haben wir danach nie mehr anschließen können."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Jürgen Hofer: "Nach der Herbstsaison waren einige Wochen wirlich ruhig, jetzt geht es mit der Organisation für die Wintervorbereitung schön langsam wieder los, außerdem hält der Eislaufplatz die Funktionäre zurzeit wieder ganz schön auf Trab."

LIGAPORTAL: Wie hat sich die Mannschaft fitgehalten?

Jürgen Hofer: "Die Burschen haben ein Heimprogramm, gehen ein Mal in der Woche in die Halle zum gemeinsamen Hallenkicken und Ende Jänner steigen wir wieder voll in die Wintervorbereitung ein."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Jürgen Hofer: "Wir wollten ganz vorne mitspielen, der Aufstieg war aber nie ein Muss. Jetzt sind wir im Mittelfeld gelandet und werden mit den vordersten Plätzen sicher nichts mehr zu tun haben. Wir wollen die Saison trotzdem so weit vorne abschließen, dazu müssen wir aber unsere Leistungen verbesseren und mehr Konstanz hineinbringen.."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Jürgen Hofer: "Durch die Onlineportale hat der Amateurfußball massiv an Breitenwirkung gewonnen, jeder Fan kann via Live Ticker direkt an den Spielen teilhaben, eine super Sache, bei der wir von Anfang an aktiv dabei waren und auch weiterhin auch sein werden. Ein großes Lob und danke für die gute Zusammenarbeit!"

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Jürgen Hofer: "Nachdem wir in beide Richtungen nicht dabei sein werden, verfolgen wir das Titelrennen und den Abstiegskampf völlig neutral. Wir hoffen, dass wir so viele Punkte wie möglich einfahren können und wollen für alle ein möglichst unangenehmer Gegner sein."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Jürgen Hofer: "Tamas Lazok kommt wieder aus Bad Mitterndorf zu uns zurück, Michael Kraft wechselt leihweise bis Sommer nach Schladming. Ansonsten gibts noch nichts fixes zu vermelden, es wird aber auch nicht viel passieren, wir setzen weiterhin auf die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die nächsten U15/U16 Spieler rücken in den Juniors Kader nach."