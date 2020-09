Drei Ausschlüsse in verrückter Partie zwischen Landl und Hall

Details Sonntag, 06. September 2020 08:28

In der 2. Runde der Gebietsliga Enns duellierten sich der Tabellenfünfte FC Landl und der Tabellendritte Sportverein Hall. In der letzten Runde remisierte FC Landl mit 3:3 gegen SV Kupferschaubergwerk Radmer. Am Ende gab es einen keinen Sieger. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Patrick Arrer trifft nach 37 Minuten

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Landl hat zu Beginn mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Die Haller tun sich in dieser Phase noch ein wenig schwer. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel ruppiger wird. Für Tore sollte es aber weiterhin nicht reichen. Das ändert sich: Patrick Arrer bleibt vor dem Kasten eiskalt nach schöner Einzelaktion und bringt in der 37. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Landler nachlegen, was aber nicht gelingt. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Hall in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: In Minute 52 erkämpft sich Neio-Captain Hofegger den Ball, Lochpass auf Nachbagauer und dieser marschiert Richtung Tor. Er wird zur Toroutlinie am Fünfer-Eck abgegdängt, kann aber den Ball noch vor das Tor bringen und da steht Davor Duran, der nur noch einschieben muss. Damit ist wieder alles offen. Dann zeigt der Schiedsrichter in der 58. Minute die gelb-rote Karte: Halls Marko Paurevic muss bereits vorzeitig den Platz verlassen. Mit einem Mann mehr drückt Landl auf das 2:1. Das gelingt dann auch: Ein Freistoß wird für Patrick Arrer abgelegt und der trifft direkt zur neuerlichen Führung. Jetzt ist Hall doppelt gefordert, immerhin liegt man zurück und ist ein Mann weniger. Dann wird das Spiel richtig verrückt. Zunächst kassiert Landls Goalie Markus Auer die Rote Karte wegen Haltens und es gibt Elfmeter: Duran läuft an und versenkt. Damit steht es wieder 2:2. In der Nachspielzeit kassiert dann auch noch Mario Maric Rot, bevor der Schiri das Spiel abpfeift.



Mario Lindner (Obmann Landl): "Eine verrückte Partie. Ich denke, dass das Remis am Ende in Ordnung geht. Die Szenen am Schluss hätten nicht sein müssen."

