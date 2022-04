Aigen entführt drei Punkte aus Hall

Details Sonntag, 17. April 2022 21:17

Durch ein 3:1 holte sich SV Aigen/E. drei Punkte bei SV Hall in der Gebietsliga Enns. Pflichtgemäß strich Aigen/E. gegen Hall drei Zähler ein. Enger ging es kaum: SV Aigen im Ennstal hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die erste Halbzeit endet ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei finden beide Mannschaften durchaus gute Möglichkeiten vor. Hall ist insgesamt aber stärker und setzt den Gegner gehörig unter Druck. Die beste Chance vergibt Stöllinger nach 28 Minuten nach Stanglpass von Nachbagauer. Dann versucht sich letzterer per Distanzschuss, der aber über das Tor gehen sollte. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Daniel Adelwöhrer zieht aus der Distanz ab und das Leder passt punktgenau ins Kreuzeck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. In der 63. Minute macht Spielertrainer Jakob Schnabl das 2:0. Nur wenige Augenblicke können die Haller aber verkürzen - Sololauf von Robert Tomic und schon steht es 1:2. Jetzt werfen die Gastgeber alles nach vorne, um doch noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Dann schwächt sich Aigen auch noch selbst, indem Adelwöhrer Gelb-Rot sieht. Die Haller werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs entscheidet Schnabl in der Schlussphase das Spiel mit seinem zweiten Treffer. Dann ist das Spiel vorbei und Aigen jubelt über drei Punkte.

Am kommenden Samstag trifft Sportverein Hall auf FSV Union Raiffeisen Öblarn, Aigen/E. spielt tags darauf gegen Tus Gröbming.

Jakob Schnabl (Trainer Aigen): "Es war heute das erwartet schwere Spiel in Hall, doch meine Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Wir waren von Beginn an konzentriert und konnten auch den Anschlusstreffer gut wegstecken."

Gebietsliga Enns: Sportverein Hall – SV Aigen im Ennstal, 1:3 (0:0)

92 Jakob Schnabl 1:3

68 Robert Tomic 1:2

63 Jakob Schnabl 0:2

49 Daniel Adelwoehrer 0:1