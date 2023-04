Stein dreht Spiel in Ardning

Details Sonntag, 02. April 2023 11:24

Mit 1:2 verlor Ardning am vergangenen Samstag zu Hause gegen Stein/Enns. Vollends überzeugen konnte SV Stein/Enns dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis getrennt.

Tus Ardning erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julian Jamnig traf in der sechsten Minute zur frühen Führung - schöner Stanglpass und Jamnig steht goldrichtig. Das 1:1 von Stein/Enns stellte Rene Gerhard Gutmann sicher (18.) - toll gespielter Angriff der Steiner. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Steinern, die dann die Top-Chance auf die Führung vergeben. Es gibt nämlich Elfer: Schönleitner tritt an und knallt das Leder an die Querlatte. Michael Hirz brachte SV Stein/Enns nach 62 Minuten schließlich doch die 2:1-Führung - er staubt ab. Am Ende punktete Stein/Enns dreifach bei Ardning.

Tus Ardning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel das Heimteam in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz neun. 29:52 – das Torverhältnis von Ardning spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Tus Ardning alles andere als positiv.

Die drei Punkte brachten für SV Stein/Enns keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saisonbilanz des Gasts sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Stein/Enns lediglich drei Niederlagen ein.

SV Stein/Enns wandert mit nun 22 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Ardning gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für Tus Ardning ist die Zweitvertretung von FC Schladming (Samstag, 16:00 Uhr). Stein/Enns misst sich am selben Tag mit SU Wörschach (14:00 Uhr).

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – SV Stein/Enns, 1:2 (1:1)

62 Michael Hirz 1:2

18 Rene Gerhard Gutmann 1:1

6 Julian Jamnig 1:0

