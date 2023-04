Fehlstart für Herbstmeister Landl: Niederlage bei Verfolger Wörschach

Details Sonntag, 02. April 2023 13:19

Eine reife Leistung zeigte SU Wörschach beim 3:0-Sieg gegen FC Landl. Wenn der Spitzenreiter auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Wörschach den maximalen Ertrag. Im Hinspiel war das Heimteam bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen. Wörschach hat somit auch den Rückstand auf den Herbstmeister verkürzt und liegt drei Punkte zurück.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt und beide Teams spielen mit offenem Visiere. Es ergeben sich auch gleich Tormöglichkeiten, die beste verhindert ein Landler mit einem tollen Tackling in der 15. Minute. Dann aber in der 30. Minute Elfmeter für die Gastgeber: Stephan Stadler tritt an und stellt die Weichen für SU Wörschach auf Sieg. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Christoph Strimitzer trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein - schöne Flanke und er trifft zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für Wörschach geht es in die Kabine.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Treffer der Wörschacher, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. Das wäre die frühzeitige Entscheidung gewesen. Dann beinahe ein Eigentor der Landler, doch der Ball geht knapp vorbei. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Strimitzer für einen Treffer sorgte (91.). Schlussendlich verbuchte SU Wörschach gegen Landl einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem souveränen Sieg gegen FC Landl festigte Wörschach die dritte Tabellenposition. Neun Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SU Wörschach. Mit vier Siegen in Folge ist Wörschach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Landl 30 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 47 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Gebietsliga Enns, jedoch kam dieser gegen SU Wörschach nicht voll zum Zug.

Nächster Prüfstein für Wörschach ist SV Stein/Enns (Samstag, 14:00 Uhr). FC Landl misst sich am selben Tag mit SV Aigen im Ennstal (16:00 Uhr).

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – FC Landl, 3:0 (2:0)

91 Christoph Strimitzer 3:0

36 Christoph Strimitzer 2:0

20 Stephan Stadler 1:0

