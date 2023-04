Sechs-Tore-Schlacht zwischen Stein und Wörschach

Details Sonntag, 09. April 2023 02:39

Im Spiel von Stein/Enns gegen Wörschach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von SU Wörschach ausgegangen.

SV Stein/Enns geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Janos Toth das schnelle 1:0 für Wörschach nach einem Freistoß erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Wörschacher nachlegen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Andras Kiraly mit dem 2:0 für SU Wörschach zur Stelle - im dritten Versuch drückt er das Leder über die Linie (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

In der 49. Minute bejubelte Stein/Enns das 1:2. Die komfortable Halbzeitführung von Wörschach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Michael Hirz schoss den Ausgleich in der 58. Spielminute - er trifft vom Elferpunkt. Damit haben die Steiner ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Spiel zu drehen. Acht Minuten später ging der Gast durch den zweiten Treffer von Toth aber neuerlich Führung - schöner Freistoß. In der 67. Minute gelang SV Stein/Enns, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Rene Gerhard Gutmann. In der 76. Minute erhielt Franz Schwab die Gelb-Rote Karte, sodass die Gastgeber fortan in Unterzahl agieren mussten. SU Wörschach konnte den numerischen Vorteil, der über mehr als die Hälfte des Spiels anhielt, nicht für sich nutzen und musste sich mit einem 3:3-Remis abfinden.

Mit 23 Punkten auf der Habenseite steht Stein/Enns derzeit auf dem vierten Rang. Sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Stein/Enns derzeit auf dem Konto.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Wörschach den dritten Platz in der Tabelle ein. Nur zweimal gab sich SU Wörschach bisher geschlagen.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Wörschach entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Stein/Enns in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

SV Stein/Enns stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SV Aigen im Ennstal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SU Wörschach die Reserve von FC Schladming.

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Ergebnis geht in Ordnung. In Stein ist es immer schwer zu spielen. Sehr unangenehmer Gegner, der sehr kampfbetont spielt. Vorne sehr schneller Spieler. Wir haben versäumt, den Sack zuzumachen. Der Unterschied zum Spiel gegen Landl ist dass unsere Abwehr nicht so kompakt war und heute sind die Tore durch individuelle Fehler gefallen. Wir sind Aufsteiger und wenn wir unter den ersten drei bleiben, wäre es super. Wir sind auf einem guten Weg. Das Klima in der Mannschaft und im Verein ist hervoragend. Mit 4 Punkten aus den ersten zwei sehr schweren Spiele kann man leben."

Gebietsliga Enns: SV Stein/Enns – SU Wörschach, 3:3 (0:2)

67 Rene Gerhard Gutmann 3:3

66 Janos Toth 2:3

58 Michael Hirz 2:2

49 Daniel Schoenleitner 1:2

44 Andras Kiraly 0:2

9 Janos Toth 0:1

