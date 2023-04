Wörschach bestätigt mit Kantersieg über Schladming weiter Titelansprüche

Details Montag, 17. April 2023 12:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SU Wörschach und die Reserve von FC Schladming mit dem Endstand von 9:0. Wörschach setzte sich standesgemäß gegen Schladming II durch. Im Hinspiel war FC Schladming II mit 1:5 krachend untergegangen. Wörschach bleibt damit am Spitzenduo Landl/Trieben dran. Es entwickelt sich ein hochspannender Titelkampf.

Die Gastgeber spielen von der ersten Minute an druckvoll nach vorne. SU Wörschach ging in der neunten Minute in Front. Bereits in der 14. Minute erhöhte Daniel Schulz den Vorsprung der Gastgeber - im dritten Versuch versenkt er das Leder im Kasten. Dem blitzartigen Start der Wörschacher nicht genug, musste auch noch Schladmings Philipp Schrempf mit Rot vom Platz (18.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Schladming II. Die Wörschacher machen dementsprechend munter weiter und wollen nachlegen. Mit dem 3:0 durch Johannes Schulz schien die Partie bereits in der 33. Minute mit Wörschach einen sicheren Sieger zu haben. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Janos Toth das 4:0 für SU Wörschach (43.) - er trifft wunderschön ins Kreuzeck. Der tonangebende Stil von Wörschach spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

SU Wörschach baute die Führung aus, indem Johannes Schulz zwei Treffer nachlegte (50./52.). Die Gastgeber präsentieren sich weiter eiskalt. SU Wörschach überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 (60.). Wörschach schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 8:0 in die Höhe. Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab und das Debakel von FC Schladming II war perfekt.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die Gäste festigte SU Wörschach den dritten Tabellenplatz. Wörschach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SU Wörschach. Die Saison von Wörschach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Sechs Spiele ist es her, dass SU Wörschach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Schladming II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Enns. Nach der klaren Pleite gegen Wörschach steht FC Schladming II mit dem Rücken zur Wand. 18:63 – das Torverhältnis von Schladming II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC Schladming II in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am nächsten Samstag reist SU Wörschach zu FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau, zeitgleich empfängt Schladming II SV Aigen im Ennstal.

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Schwere Platzverhältnisse, Boden sehr tief. Richtiges Fußballwetter. Die Schladminger Jungs sind sehr jung und unerfahren. Wir haben neun Tore geschossen, aber noch mindestens so viele 100 prozentige Chancen vergeben. Für mich war wichtig, dass ein paar junge Spieler von der Ersatzbank die Chance gekriegt haben und diese gut genutzt haben."

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – FC Schladming II, 9:0 (4:0)

92 Marco Mueller 9:0

64 Stefan Gruenwald 8:0

60 Marco Mueller 7:0

52 Johannes Schulz 6:0

50 Johannes Schulz 5:0

43 Janos Toth 4:0

33 Johannes Schulz 3:0

14 Daniel Schulz 2:0

9 Florian Loedl 1:0

