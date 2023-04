Zwei Elfmeter: Wörschach feiert klaren Sieg in Ramsau

Details Montag, 24. April 2023 16:33

FC Ramsau steckte gegen Wörschach eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SU Wörschach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Gast hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Ramsau geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Maximilian Polzer das schnelle 1:0 für Wörschach erzielte - via Innenstange landet das Leder im Tor. Damit kassieren die Ramsauer eine kalte Dusche. Mit der Führung im Rücken wollen die Wörschacher nachlegen. In der 34. Minute brachte Ulrich Gassner Speckmoser das Netz für SU Wörschach zum Zappeln - er zieht aus der Distanz ab und trifft wunderschön. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Im zweiten Durchgang startet Ramsau besser und will den Anschlusstreffer. Wenig später behauptete sich FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau gegen die Hintermannschaft von Wörschach. Neuer Spielstand: 1:2 (70.). Jetzt werfen die Ramsauer alles nach vorne, kassieren aber prompt das 1:3. Für das 3:1 von SU Wörschach zeichnete Stephan Stadler per Elfmeter verantwortlich (81.). Für das 4:1 zugunsten von Wörschach sorgte dann kurz vor Schluss Marius Argintaru wieder per Elfmeter, der SU Wörschach und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (92.). Schlussendlich reklamierte Wörschach einen Sieg in der Fremde für sich und wies FC Ramsau in die Schranken.

Trotz der Schlappe behält Ramsau den siebten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen.

Mit dem souveränen Sieg gegen FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau festigte SU Wörschach die dritte Tabellenposition. Die Offensivabteilung von Wörschach funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 53-mal zu. Die bisherige Spielzeit von SU Wörschach ist weiter von Erfolg gekrönt. Wörschach verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

In Fahrt ist FC Ramsau aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei SU Wörschach dagegen läuft es mit momentan 34 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Sonntag trifft Ramsau auf SV Aigen im Ennstal, Wörschach spielt am selben Tag gegen SV St. Gallen.

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben gewusst, dass es in Ramsau schwer wird. Das hat sich bestätigt. Ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Runden so spielen können. Die Mannschaft hat auch nach dem Anschlusstreffer richtig reagiert. Dass man dann noch zwei Elfmeter bekommt, ist natürlich etwas glücklich. Der Sieg ist aber jedenfalls verdient."

Gebietsliga Enns: FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau – SU Wörschach, 1:4 (0:2)

92 Marius Argintaru 1:4

81 Stephan Stadler 1:3

70 Niklas Brandstaetter 1:2

34 Ulrich Gassner Speckmoser 0:2

4 Maximilian Polzer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei