Wörschach feiert Arbeitssieg über Ardning

Details Montag, 15. Mai 2023 11:10

Wörschach setzte sich standesgemäß gegen Ardning mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ SU Wörschach keine Zweifel aufkommen und trug gegen Tus Ardning einen Sieg davon. Das Hinspiel bei Ardning hatte Wörschach schlussendlich mit 6:4 für sich entschieden.

Schnelle Führung für Wörschach

Marco Stadler brachte SU Wörschach in der zwölften Minute nach vorn. Einen unkontrollierten Rückpass nimmt Klinser nicht auf, sondern versucht auszufahren. Dieser landet im Torout. Den folgenden Eckball tritt Stadler und findet mit seiner Flanke den Kopf seines älteren Bruders, der souverän einnickt. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Sebastian Jamnig zum 1:1 zugunsten von Tus Ardning (41.) - Leitner legt Jamnig im Strafraum, diskussionsloser Elfmeter. Diesen versenkt der Gefoulte souverän. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Christoph Strimitzer für Wörschach zur Führung (42.) - Leitner legt alleine vor Klinser den Ball quer, Strimitzer lässt sich dies nicht nehmen und schiebt ein. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Ardning kämpft

Auch im zweiten Durchgang sehen die Fans eine durchaus offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Johannes Schulz trug sich in der 79. Spielminute in die Torschützenliste ein - er knallt das Leder kompromisslos in die lange Ecke. Strimitzer war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und SU Wörschach inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (87.) - er überlupft den Goalie. Ein starker Auftritt ermöglichte Wörschach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ardning.

SU Wörschach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Offensiv konnte Wörschach in der Gebietsliga Enns kaum jemand das Wasser reichen, was die 65 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SU Wörschach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Zehn Spiele ist es her, dass Wörschach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Abstiegssorgen von Tus Ardning sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 37:70 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ardning alles andere als positiv. In den letzten fünf Begegnungen holte Tus Ardning insgesamt nur drei Zähler.

Am Sonntag empfängt SU Wörschach SV Trieben. Ardning erwartet am Donnerstag FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Arbeitssieg. Ardning ist viel besser als der Tabellenplatz sagt. Beide Mannschaften haben einige Ausfälle gehabt. Für mich positiv war, dass unsere Abwehr wenig zugelassen hat, obwohl Ardning vorne sehr schnelle Leute hat. In der zweiten Halbzeit hätten wir früher den Sack zumachen müssen, weil noch vier bis fünf undertprozentige Möglichkeiten nicht genutzt wurden."

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – Tus Ardning, 4:1 (2:1)

87 Christoph Strimitzer 4:1

79 Johannes Schulz 3:1

42 Christoph Strimitzer 2:1

41 Sebastian Jamnig 1:1

12 Marco Stadler 1:0

