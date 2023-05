Trieben gewinnt zweistellig gegen Schladming und prescht Richtung Meistertitel

Details Montag, 29. Mai 2023 05:59

Die Zweitvertretung von FC Schladming präsentierte sich gegen Trieben in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:10. An der Favoritenstellung ließ SV Trieben keine Zweifel aufkommen und trug gegen Schladming II einen Sieg davon. Im Hinspiel war FC Schladming II bei der deutlichen 1:9-Pleite unter die Räder gekommen. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, denn die Triebener vergaben zahlreiche Chancen.

Sechs Tore alleine vor Knefz

Die Führung von Trieben stellte Sebastian Blatt sicher. Der Angreifer traf vor 123 Zuschauern zum 1:0. Doppelpack für den Spitzenreiter: Nach seinem ersten Tor (19.) markierte Ivan Cosic wenig später seinen zweiten Treffer (26.). Die Heimmannschaft baute die Führung aus, indem Domenic Knefz zwei Treffer nachlegte (37./45.). Angesichts der desolaten Vorstellung von Schladming II in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für SV Trieben in die Pause. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Knefz bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (58.). Den Vorsprung von Trieben ließ Florian Ritt in der 69. Minute anwachsen. Mit den Treffern zum 10:0 (75./80./83.) sicherte Knefz SV Trieben nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Schließlich war das Schützenfest für Trieben beendet und FC Schladming II gnadenlos vorgeführt.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Trieben 51 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von Trieben ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 85 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 14 Spiele währt bereits die Serie, in der SV Trieben ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage fiel Schladming II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. 26:81 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. FC Schladming II musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Schladming II insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Schladming II deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist FC Schladming II in diesem Ranking auf.

Nach der klaren Niederlage gegen Trieben ist FC Schladming II weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Enns.

Während SV Trieben am kommenden Samstag SV Aigen im Ennstal empfängt, bekommt es Schladming II am selben Tag mit FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau zu tun.

Gebietsliga Enns: SV Trieben – FC Schladming II, 10:0 (5:0)

83 Domenic Knefz 10:0

80 Domenic Knefz 9:0

75 Domenic Knefz 8:0

69 Florian Ritt 7:0

58 Domenic Knefz 6:0

45 Domenic Knefz 5:0

37 Domenic Knefz 4:0

26 Ivan Cosic 3:0

19 Ivan Cosic 2:0

13 Sebastian Blatt 1:0

