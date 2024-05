FC Landl mit 7:0-Machtdemonstration gegen FC Ausseerland

Details Montag, 06. Mai 2024 15:30

In einem einseitigen Fußballfest setzte sich der FC Landl mit einem beeindruckenden 7:0 gegen den FC Ausseerland durch. Von Beginn an zeigte der FC Landl eine dominante Leistung, die durch eine Reihe von Toren gekrönt wurde, während der FC Ausseerland trotz einiger Wechsel und Versuche, ins Spiel zu finden, nicht in der Lage war, den Druck effektiv zu beantworten.

Ein starker Start für den FC Landl

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der FC Landl bereits in der 8. Minute durch Patrik Arrer den Führungstreffer erzielte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels, da der FC Landl kontinuierlich Druck ausübte und den FC Ausseerland in der Defensive hielt. Trotz einiger guter Verteidigungsversuche und einem Kampfgeist, der besonders in der 30. Minute durch Raaijmanns Durchbruch durch drei Gegenspieler deutlich wurde, konnte der FC Ausseerland den Angriffswellen des FC Landl nicht standhalten. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte der FC Landl seinen Vorsprung durch einen weiteren Treffer in der 42. Minute, was die Überlegenheit der Heimmannschaft unterstrich.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Nach der Pause ließ der FC Landl nicht nach und setzte seine beeindruckende Leistung fort. Bereits in der 57. Minute erhöhte der FC Landl durch ein abgefälschtes Tor auf 3:0, was den Beginn eines Torfestivals in der zweiten Halbzeit markierte. Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, folgte das 4:0, was die Moral des FC Ausseerland weiter schwächte. Trotz mehrerer Wechselversuche des FC Ausseerland, um frischen Wind ins Spiel zu bringen, darunter die Einwechslungen von Lukas Grill in der 61. Minute und bläamü in der 76. Minute, blieb der FC Landl unaufhaltsam. Das Highlight war das Tor zum 5:0 in der 69. Minute, welches die Überlegenheit des FC Landl weiter zementierte.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem FC Landl, der mit zwei weiteren Toren in der 80. und der letzten Spielminute den Endstand von 7:0 festlegte. Dieses Ergebnis spiegelte die Dominanz des FC Landl im gesamten Spiel wider und hinterließ beim FC Ausseerland trotz einiger mutiger Versuche und Wechsel kaum Raum für positive Erkenntnisse. Der FC Landl bewies eine herausragende Teamleistung, die durch Effizienz vor dem Tor und eine starke Defensive gekennzeichnet war, während der FC Ausseerland Schwierigkeiten hatte, sich gegen den Druck der Heimmannschaft zur Wehr zu setzen.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Alles, was uns im Herbst zu hause beim 7:1 gegen Landl gelungen ist, ist dieses Mal schief gegangen. Wir hatten nie Zugriff aufs Spiel, zum Schluss war jeder Schuss ein Treffer. 3 Tore sind auch noch aus abgefälschten Schüssen gefallen. Gratulation an Landl, wir haben das Ganze schon abgehakt und konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben."

Aufstellungen:

FC Landl: Markus Auer - Roland Gottsbacher, Sebastian Stöcklmair, Robert Pernegger - Patrick Arrer, Raphael Schuller, Gregor Baumann, Niklas Stadlhofer - Oliver Pretschuh, Jonas Rodlauer, Lukas Lindner (K)



Ersatzspieler: Michael Graf, Raphael Meschek, Sebastian Plaimauer, Fabian Lindner, Adrian Edlinger, Oliver Puntigam



Trainer: Lukas Lindner

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel, Michael Machherndl, Philipp Haupt, Johannes Raaijmann, Christian Gamsjäger, David Otter, Kilian Posch, Simon Perstl, Alexander Pomberger (K), Markus Syen, Patrick Käfmüller



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Fabian Pliem, Lukas Grill, Lukas Sukitsch, Lukas Stöckl



Trainer: Martin Mulej

Gebietsliga Enns: Landl : Ausseerland - 7:0 (2:0)

89 Fabian Lindner 7:0

78 Lukas Lindner 6:0

64 Patrick Arrer 5:0

59 Niklas Stadlhofer 4:0

55 Niklas Stadlhofer 3:0

39 Niklas Stadlhofer 2:0

4 Patrick Arrer 1:0

