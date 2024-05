Strimitzer-Doppelpack sichert SU Wörschach Sieg gegen SV St. Gallen

Details Montag, 06. Mai 2024 22:29

In einem spannenden Match am Sonntagnachmittag behauptete sich SU Wörschach mit einem 2:0-Sieg gegen SV St. Gallen. Christoph Strimitzer, auch bekannt als der Fensterflüsterer, brillierte mit einem Doppelpack und sicherte seinem Team damit drei wichtige Punkte. Trotz einiger intensiver Momente und Chancen für beide Seiten, demonstrierte SU Wörschach Effektivität vor dem Tor und ließ die Verteidigung von SV St. Gallen wenig Raum für Gegenaktionen.

Ein starker Beginn

Das Spiel startete mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften in den ersten Minuten nach der Anpfiff aggressiv nach vorne spielten. Die ersten Kommentare deuteten auf ein ausgeglichenes Spiel hin, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch es war SU Wörschach, das den ersten entscheidenden Schlag landete. Christoph Strimitzer zeigte seine Klasse bereits in der 13. Minute, als er das erste Tor des Spiels erzielte und sein Team in Führung brachte. Dieser Treffer gab SU Wörschach sichtlich Auftrieb, während SV St. Gallen sich bemühte, den Rückstand aufzuholen. Eine kurze Trinkpause in der 23. Minute bot beiden Teams eine Verschnaufpause und die Möglichkeit, ihre Strategien anzupassen.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann ohne Änderungen am Spielstand, aber nicht an der Intensität des Spiels. SU Wörschach unternahm mehrere Wechsel, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und den Druck aufrechtzuerhalten. In der 52. Minute verpasste Wörschach knapp die Chance, den Vorsprung zu erhöhen, als sein Schuss über das Tor ging. Doch die entscheidende Szene spielte sich in der 77. Minute ab, als Lödl den Ball geschickt auf Strimitzer spielte, der zum zweiten Mal traf und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Trotz weiterer Versuche von SV St. Gallen, ins Spiel zurückzukommen, gelang es SU Wörschach, den Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen.

Das Spiel endete schließlich mit einem wohlverdienten 2:0-Sieg für SU Wörschach. Christoph Strimitzer, der Mann des Spiels, bewies einmal mehr seine Schlüsselrolle im Angriff seiner Mannschaft. Mit diesem Sieg setzt SU Wörschach ein klares Zeichen in der Liga und baut seine Position in der Tabelle weiter aus. SV St. Gallen hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und nach vorne schauen, um in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Es war ein Spiel mit viel Tempo, ziemlich ausgeglichen. St.Gallen hat mehr Ballbezitzt gehabt, aber nicht zwingend. Wir waren, durch ein paar erkrankte bzw. angeschlagene Spieler körperlich limitiert. Erstes Tor ist nach herzlichen Pass vom nicht ganz gesunden Stadler Stephan zu Goalgeter Strimitzer Christoph gefallen. Zweites, nach Konter über die rechte Seite , Lödl Florian hat sehr schön aufgespielt in der Mitte, wo Strimitzer wieder richtig gestanden ist. Das war wieder eine reife Leistung von der ganzen Mannschaft, wo jeder Spieler alles gegeben hat, kämpferisch top. Es freut mich außerdem, dass wir zum dritten Mal zu Null gespielt haben."

Aufstellungen:

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Christoph Strimitzer, Florian Lödl, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Tobias Schröcker, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Ulrich Gassner Speckmoser, Stefan Schröcker, Marius Argintaru, Janos Toth, Andras Kiraly, Julian Jansenberger



Trainer: Neven Dujmusic

St. Gallen: Moritz Mayrhofer, Marc Luidold, Bernhard Wagner, Szilard Szögedi, Martin Banvölgyi, Daniel Fröis (K), Roman Fösleitner, Imre Biro, Oliver Selle, Lukas Mayr, Laszlo Kosa



Ersatzspieler: Moritz Obernberger, Constantin Hintsteiner, Lucas Berger, Jan - Philip Riegelthaler, Leon Michael Hager



Trainer: Lukas Liess , BSc

Gebietsliga Enns: Wörschach : St. Gallen - 2:0 (1:0)

77 Christoph Strimitzer 2:0

13 Christoph Strimitzer 1:0

