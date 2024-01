Gekommen um zu bleiben - Lassnitzhöhe in der Gebietsliga - Hochegger im Wordrap

Details Sonntag, 14. Januar 2024 18:08

Lassnitzhöhe ist ein Vorort von Graz, ist ein Kurort und hat eine optimale Autobahnanbindung nach Gleisdorf und zur Landeshauptstadt. Seit 1951 hat man auch einen Fußballverein - den SV Lassnitzhöhe. Dieser Traditionsverein hat eine lange und bewegte Geschichte und wurde letzte Saison Meister in der 1.Klasse Mitte B und stieg in die Gebietsliga Mitte auf.

Die gute Seele der Mannschaft ist der offensive Spieler Marc Hochegger, der Kapitän der Schwarz - Gelben ist ein wichtiger Faktor für den Teamspirit des Aufsteigers.

Die Mannschaft lebt von einem tollen Teamgeist, hatte zu Beginn der Saison Probleme mit dem höheren Tempo und kam dann immer besser in Form. So spielte man beispielsweise in Hausmannstätten brav mit, fuhr jedoch immer wieder ohne Punkte nach Hause.

In der Endphase der Herbstrunde konnte man in Vasoldsberg drei Punkte mitnehmen und holte auch gegen den Aufstiegsaspiranten Semriach einen verdienten Punkt. Im Frühjahr möchte man möglichst schnell die Klasse halten und für gute Unterhaltung auf der feinen Sportanlage sorgen. Dort geht es familiär zu - eines der Erfolgsgeheimnisse des Vereins.

Hinten Stockklauser - vorne Hochegger - könnte man so meinen, es ist jedoch insgesamt das Kollektiv, das Lassnitzhöhe in den letzten Herbstrunden auszeichnete

Capitano Hochegger im Wordrap !

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Da gibt es viele. Die Meistersaison 22/23 werde ich nie mehr vergessen.“

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Es gibt nicht einen Moment, sondern sehr viele schöne Momente. Ich bin jedem Verein dankbar wo ich meine Erfahrungen sammeln durfte. Vor allem Vasoldsberg, Pachern, Murfeld und natürlich Lassnitzhöhe. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Deine Lieblingsspeise?

"Spaghetti Bolognese"

Dein Lieblingsgetränk?

"Nativia Greentea“

Dein Lieblingsverein?

"FC Chelsea“

Dein Lieblingsspieler?

"David Beckham“

Was magst du überhaupt nicht?

"Verlieren“

Was magst du ganz besonders?

"Ein Spiel zu gewinnen mit einer top Mannschaftsleistung“



Über den Zusammenhalt möchte man den Erfolg erzwingen

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Für mich hab ich in Lassnitzhöhe mein fußballerisches Zuhause gefunden und damit für mich alles erreicht“

Ziele für den Verein 23/24?

„In der Liga Platz 8 und mannschaftlich wachsen mit jungen talentierten Eigenbauspieler“

Beckenbauer?

„Für immer eine Legende“

Ligaportal?

„Einfach perfekt“

Bericht und Fotos Florian Kober