Thomas Niederl - der Capitano des SV Hausmannstätten - zurück in die Unterliga

Details Dienstag, 16. Januar 2024 19:59

Thomas Niederl ist Verteidiger - ein kompromissloser Defensivmann. In den letzten Jahren hat er mit dem HSV aus Hausmannstätten schwere Zeiten durchgemacht. In der Unterliga Mitte war man im Tabellenkeller - im letzten Sommer erfolgte der Abstieg in die Gebietsliga Mitte Graz. Der Verein strukturierte sich neu, der Optimismus ist wieder eingekehrt.

Die Zuschauer kehrten in Massen zurück - man ist in der Spitzengruppe der Gebietsliga platziert und matcht sich um den Aufstieg um die Rückkehr in die Unterliga. Dort gehört man aus dem eigenen Verständnis auch hin. Mit Trainer Franz Rastl hat man einen Garanten für gute Arbeit als Übungsleiter. Man feiert wieder im Süden von Graz - zuletzt war der Motor etwas in Stocken gekommen. Nach der Winterpause wird man den Kampf wieder aufnehmen.

Trotz allem wird es eine spannende Frühjahrssaison mit aktuell fünf Teams, die sich um die Meisterschaft duellieren werden.

Thomas Niederl im Wordrap

Beckenbauer

"Er war für viele Fans der größte deutsche Fußballer aller Zeiten. Er wird dem Sport fehlen."

Mein bestes Spiel

"Schwer zu sagen, das möchte ich nicht beurteilen."

Mein wichtigstes Spiel

"In der vorletzten Runde im Juni 2022 haben wir unerwartet zuhause gegen Kumberg ein Unentschieden geholt. Damit haben wir mit mir als Spielertrainer noch den Abstieg verhindert."

Meine Ziele mit dem Verein

"Eine tolle Saison spielen und zurück in die Unterliga aufsteigen. Langfristig eine stabile Mannschaft formen, die in der Liga mitmischen kann."

Mein Lieblingsessen

"Steak mit Pommes, ganz klar!"

Mein Lieblingsgetränk

"Kaffee!"

Mein Lieblingsspieler

"Sergio Ramos"

Lieblingsclub

"Das kann nur der GAK sein - ich bin ein Roter!"

Österreich bei der EM

"Wird uns hoffentlich Freude bereiten!"

Meine persönlichen Ziele

"Gesundheit, privaten Erfolg und weiterhin so viel Freude im Beruf!"



Das mag ich

"Ehrlichkeit / Teamgeist - das ist mir wichtig!"

Das mag ich nicht

"Pessimismus / Lügen"

Ligaportal

"Hält mich über spannende Ereignisse im Fußball am Laufenden."

Bericht Florian Kober