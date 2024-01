Stefan Hofer - Leben zwischen zwei Stangen

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 21:47

Stefan Hofer ist der unumstrittene Keeper beim USV Wundschuh in der Gebietsliga Mitte. Seine Jugend verbrachte er beim SC Unterpremstätten, mit kurzer Unterbrechung in Werndorf. Nach einer langen Verletzungspause hat er sich zurück gekämpft und ist ein sicherer Rückhalt beim aktuellen Tabellensiebenten in der Liga. Mit seinem Willen ist er ein Vorbild für die Mitspieler beim Verein im Grazer Umland.

Hofer gilt im Verein als zuverlässiger, lebensfroher und hilfsbereiter Spieler! Sein Ehrgeiz zeichnet ihn ebenso aus.

Stefan Hofer im Word - Rap!



Warum spielst du beim USV Wundschuh?

"Durch Zufall kam ich mit David Marx ins Gespräch. Nach einer langen Verletzungspause hatte ich wieder Lust Fußball zu spielen. Im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung"

Dein denkwürdigstes Spiel?

"Denkwürdigstes Spiel ist schwierig zu sagen, besonders hervorstechen natürlich Spiele mit Big Saves. Vor allem in den letzten Minuten, in denen man den Sieg festhält. Tor habe ich erst eines geschossen, war ein Elfer also nichts Berauschendes - ich bin ja auch Keeper, immerhin ein Tor für die Statistik!"

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Mein Comeback vor 1,5 Jahren nach 6-monatiger Verletzungspause"

Deine Lieblingsspeise?

"Ich liebe Kepap!"

Dein Lieblingsgetränk?

"Puntigamer Bier nach einem Sieg"

Dein Lieblingsverein?

"SK Sturm Graz"

Dein Lieblingsspieler?

"Hat seine Karriere zwar schon beendet, war aber immer ein Genuss mit Ihm zu spielen, Manuel Roschitz"

Was magst du überhaupt nicht?

"Laufen gehen und wenn mir ein Hecht passiert"

Was magst du ganz besonders?

"Gute Paraden, Heimspiele, Heimsiege und mit der Mannschaft sowie den Fans einen Sieg feiern"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Ein Meistertitel wäre unglaublich!"

Ligaportal?

"Aktuelle Berichte, Liveticker und Tabellen!"

Bericht Florian Kober

Fotos: Alexandra Macher

