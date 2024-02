Weinitzen - gekommen um zu bleiben - Bernd Huber im Wordrap

Details Montag, 12. Februar 2024 18:47

Der SV Weinitzen stieg letzten Sommer in die Gebietsliga Mitte auf und so hat der tradtionsreiche Vereine aus dem Schöcklland die 1.Klasse wieder verlassen. Nun ist es das Ziel von Trainer Oliver Prott mit der Mannschaft die Klasse zu halten. In der Tabelle nach der Herbstrunde liegt man auf dem 9.Platz mit 14 Punkten. Wesentlicher Bestandteil zum Erreichen dieses Unterfangens ist Kapitän Bernd Huber.

Der SV Weinitzen unter Trainer Prott gewann im Herbst vier Spiele und holte zwei Unentschieden - eine gute Bilanz für einen Aufsteiger

Der treue Kicker ist seit acht Jahren im Verein, dorthin kam er vom SV Andritz wo er seine gesamte Jugend spielte. Im Herbst war er der einzige Spieler beim Gebietsligisten, der alle Spiele absolvierte.

Wordrap Bernd Huber

Mein bestes Spiel: "Schwierig, sich selbst da auf ein Spiel festzulegen."

Mein wichtigstes Spiel: "Da wird mir definitiv das Relegationsspiel in der Saison 2017/2018 gegen Gösting in Erinnerung bleiben."

Fan von: "gutem Essen"

Das mag ich: "ziemlich alle sportlichen Aktivitäten!"

Das mag ich nicht: "Dampfplauderer"

Im Leben ist mir wichtig: "Familie, Gesundheit und Abwechslung"

Mein Lieblingsverein: "FC Arsenal"

Mein Lieblingsspieler: "Thierry Henry"

Ich möchte als Spieler erreichen: "weiterhin regelmäßig gute Leistungen abrufen"

Mein Lieblingsessen: "Pizza"

Mein Lieblingsgetränk: "Eistee"

In diesem Verein bin ich, weil: "wir einfach eine richtig gute Mannschaft sind."

Das möchte ich unbedingt noch sagen: "Solange du Spaß an etwas hast und es dir Freude bereitet, solltest du damit nicht aufhören!"

In der Winterpause verstärkte man sich mit Muamer Tarhan, der langjährige Gratkorn - Kicker kam ebenso wie Rilind Svishta aus Kumberg zum Aufsteiger. Beide Zugänge werden dem Team zusätzliche Stabilität in der Offensive verleihen und für Tore sorgen.

Nun ist man bereits in der Vorbereitung in der Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt SV Weinitzen dann im ersten Spiel Askö Murfeld. In dieser Begegnung kann man gleich für weiteren Abstand zu den Abstiegsplätzen sorgen und sich in der Tabelle nach oben orientieren. Das Zeug dazu hat das Team mit Sicherheit.

Bericht Florian Kober

