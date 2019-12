Zuseher-Statistik: Grenzwertige Herbst-Zahlen in der Gebietsliga Mitte!

Details Mittwoch, 25. Dezember 2019 18:39

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Mitteüber die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 8.685 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen verbesserungsfähigen Schnitt von 95 Beobachtern pro Spiel ergibt. Zwei Begegnungen weisen in der Hinrunde jeweils 155 Besucher auf: Feldkirchen gegen Gratkorn II (04.10) und Vasoldsberg gegen Wundschuh (06.10). Insgesamt 15 Spiele schaffen es zumindet 150 Zuseher anzulocken.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Übelbach 970 7 131 2. Vasoldsberg 785 6 130 3. Feldkirchen 755 6 125 4. St. Marein/G. 800 7 114 5. Wundschuh 650 6 108 6. Fernitz-M. 630 6 105 7. Murfeld 710 7 101 8. Liebenau 680 7 97 9. LUV Graz 550 6 91 10. Edelstauden 600 7 85 11. Gratwein-St. 500 7 71 12. Gösting 480 7 68 13. Gratkorn II 330 6 55 14. Mariatrost 295 6 49

by: Ligaportal/Roo

