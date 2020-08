In Spiellaune: Wundschuh verabreicht Mariatrost gleich 7 Stück!

Details Samstag, 29. August 2020 13:20

Vor heimischer Kulisse traf der USV Wundschuh in der 1. Runde der Gebietsliga Mitte auf den JSV RB Mariatrost. Der Platzherr wurde seiner Favoritenstellung dabei vollauf gerecht. War es doch gelungen das Spielgerät gleich sieben Mal in des Gegners Tor unterzubringen. Ob Wundschuh schon in der Lage ist im Konzert der Großen mitzugeigen wird sich weisen. Auf Mariatrost hingegen könnte keine einfache Saison zukommen. Mal sehen wie sich das weiter entwickelt. Der Spielleiter war Michael Vollmeier - 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Die Hausherren üben viel Druck aus

Die Zuseher kommen in den Genuss einer torreichen Partie und erleben ein echtes Torfestival. Bereits in der Startphase bietet sich den Freidl-Schützlingen die Chance auf die Führung. Aber Gästekeeper Dominik Diethardt kann einen Strafstoß parieren. Was Wundschuh aber nicht davon abhalten sollte weiter ordentlich am Temporad zu drehen. In der 16. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Marian Fuchs kann zum 1:0 verwerten. Darauf hin zeigt Patrick Winter in der 43. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 2:0. Damit sind die Seidler-Mannen gut bedient. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeitpause.

Mariatrost steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang werden die Gäste dann mit der harten Realität konfontiert. Angriff auf Angriff rollt auf das Mariatroster Gehäuse zu. Das Resultat daraus sind noch fünf weitere Tore, die Wundschuh draufpacken kann. Den Anfang macht Florian Baumgartner, der nach einer gespielten Stunde für das 3:0 verantwortlich zeichnet. Damit sind auch die allerletzten Zwefel beseitigt. Lukas Weber (64.) und Marian Fuchs mit seinem zweiten Treffer (66.) erhöhen dann auf 5:0. Damit aber noch nicht genug, denn der Wundschuher Torhunger ist noch nicht gestillt. Auch Baumgartner trifft doppelt (78.), den Schlusspunkt setzt dann Christopher Asenov in der 82. Minute - Spielendstand: 7:0.

USV WUNDSCHUH - JSV MARIATROST 7:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (16. Fuchs), 2:0 (43. Winter), 3:0 (60. Baumgartner), 4:0 (64. Weber), 5:0 (66. Fuchs), 6:0 (78. Baumgartner), 7:0 (82. Asenov)

by: Ligaportal/Roo

