Favoritenrolle erfüllt: Feldkirchen bereitet Mariatrost den Garaus

Details Sonntag, 15. August 2021 13:33

Der JSV RB Mariatrost hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal muss eine 0:4-Niederlage beim SV Feldkirchen verdaut werden. Dabei schaut es im ersten Abschnitt vielversprechend aus. Das torlose Remis war ein erster Achtungserfolg für die Gäste. Aber wenige Minuten nach Wiederbeginn zeigt man sich schlafmützig. Feldkirchen nützt die Gunst der Stunde und legt mit einem Doppelschlag die Basis für den Heimerfolg.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Die Startphase ist davon geprägt, dass beide Mannschaften dabei sind, sich zu beschnuppern. Feldkirchen ist dabei zwar erwartungsgemäß das dominierende Team. Aber die Petz-Truppe versteht vorerst sehr organisiert aufzutreten bzw. schafft man es über weite Strecken den Gegner vom Tor fernzuhalten. Gelangt der Hausherr dann doch einmal gefährlich vor des Gehäuse, erweist man sich vorerst noch zu wenig effizient. Aber auch die Gäste finden ihre Chance vor. In der 36. Minute muss Keeper Solnier all sein Können aufbieten um ein Gegentor zu verhindern - Halbzeitstand: 0:0.

Feldkirchen sorgt für klare Fronten

Im zweiten Durchgang hat es Feldkirchen dann besonders eilig zu Treffern zu kommen. Zuerst ist es in der 50. Minute Lejlic, der per Kopf für das 1:0 Sorge trägt. Nur zwei Minuten später leuchtet ein 2:0 von der Anzeigetafel. Kahlhammer kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Damit war der Zug für Mariatrost so gut wie abgefahren. Wenngleich sich weitere Möglichkeiten für die Gäste bieten sollten. Aber Nägel mit Köpfen fabrizieren die Strohmayer-Mannen: Stefan Voura gelingt es in der 65. und 71. Minute noch einen Doppelpack zu schnüren. Das war es dann gewesen, Feldkirchen hält beim Punktemaximum und das ohne Gegentor. Mariatrost hingegen wartet immer noch auf den ersten Zähler und Treffer.

Stimme zum Spiel:

Mario Strohmayer, Trainer Feldkirchen:

"Im ersten Abschnitt waren wir einfach nicht griffig genug. Was dann in der Pause auch angesprochen wurde. Wir haben etwas umgespielt, dann ist das Werkl auch ins Laufen gekommen."

Gebietsliga Mitte: SV Feldkirchen – JSV RB Mariatrost, 4:0 (0:0)

50 Alija Lejlic 1:0

52 Sandro Kahlhammer 2:0

65 Stefan Voura 3:0

71 Stefan Voura 4:0

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!