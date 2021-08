Punkteteilung: Mariatrost und LUV Graz begegnen einander auf Augenhöhe

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der JSV RB Mariatrost und die Union LUV Graz verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Was gleichbedeutend damit war, dass LUV das dritte Remis im dritten Spiel gutgeschrieben hat. Damit wird man aber wohl nur bedingt zufrieden sein. Waren doch Möglichkeiten gegeben, das Spiel für sich zu entscheiden. Für Mariatrost war das der erste Zähler. Darauf lässt sich in den nächsten Wochen mit Sicherheit aufbauen.

Mariatrost verkauft sich sehr teuer

Beide Mannschaften stehen noch ohne Sieg da. Dementsprechend offensiv ist das Spiel beiderseits auch angelegt. In der Anfangsphase gelingt es keinem der beiden Teams sich einen entsprechenden Vorteil zu verschaffen. Mit Fortdauer der Partie sind es dann die Hausherren, die sich formatfüllend ins Bild stellen. Nach einer gespielten halben Stunde kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Markus Goje bringt Mariatrost mit 1:0 in Führung. Aber die Gäste zeigen darauf alsbald eine Reaktion. So gelingt es in der 35. Minute den 1:1-Gleichstand herzustellen - Torschütze: Kristijan Zagorec. Damit aber noch nicht genug, in der Überspielzeit fällt noch ein weiteres Tor. Abdelaziz Darouich el kaaichi sorgt für die 2:1-Halbzeitführung der Hausherren.

LUV Graz holt den Auswärtspunkt

Nach dem Seitenwechsel werfen die Fladerer-Mannen noch einmal alles verfügbare in die Waagschale, um die drohende Niederlage abzuwenden. LUV Graz ist es auch, dass das Zepter in der Hand hat. Aber die Defensive der Mariatroster verrichtet einen starken Job. Wonach den Gästen mehr und mehr die Zeit davonläuft. Jetzt sind Lösungen gefragt, ansonsten wird das nichts mit einem Punktezuwachs. In der 70. Minute kommt es dann zum Ausgleich, Abdullah Fazlic trifft zum 2:2. Einen Aufreger gibt es danach noch, als Abdullah Fazlic, aufseiten von LUV, in der 86. Minute den Gelb-Roten Karton sieht - Spielendstand: 2:2.

Stimme zum Spiel:

Thomas Petz, Trainer Mariatrost:

"Wir sind angesichts unserer vielen Ausfälle sehr zufrieden mit dem Punkt. Vor allem mit dem Auftreten in der zweiten Hälfte gilt es sehr zufrieden zu sein."

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – Union LUV Graz, 2:2 (2:1)

31 Markus Goje 1:0

35 Kristijan Zagorec 1:1

46 Abdelaziz Darouich el kaaichi 2:1

70 Abdullah Fazlic 2:2

