Gratwein-Straßengel erzwingt Remis gegen Übelbach

Details Montag, 20. September 2021 06:22

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Gratwein-Straßengel gegen Übelbach in der Gebietsliga Mitte. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Auch wenn Übelbach mit 2:0 in Führung lag. Gratwein kam noch einmal ins Spiel, indem Übelbachs Goalie die Rote sah.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Gleich ergeben sich auch Tormöglichkeiten, ehe Übelbach in der 18. Minute in Führung geht. Moritz Kopp ist in Folge eines Konters zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 31. Minute der negative Höhepunkt der Partie. Der Übelbacher Goalie kassiert die Rote Karte und muss vom Platz - eine harte Attacke gegen den Stürmer von Gratwein. Damit ist Übelbach zwar in Führung, muss aber in Unterzahl weiterspielen. Trotz der Überzahl gelingt es den Gratweinern nicht, klar das Kommando zu übernehmen. So pfeift der Schiri das Spiel in der 45. Minute ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

In der zweiten Halbzeit passiert Gegenteiliges. Igor Blazincic erhöht den Vorsprung von Übelbach nach 54 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In Folge zieht sich Übelbach zurück, man muss Kräfte sparen. Jetzt wacht Gratwein auf und Raphael Krenn trifft per Kopf - nun etwas unerwartet - zum 1:2 zugunsten von SV Gratwein-Straßengel (59.). Das Spiel ist wieder spannend und die Gastgeber werfen alles nach vorne. In der 79. Minute können die Übelbacher dem Überzahlspiel der Gastgeber nicht mehr standhalten. Fabian Otter lässt sich nicht zweimal bitten und verwertet zum 2:2. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Bono Vucic (Spieler Übelbach): "Schade, dass wir den Sieg noch aus der Hand gegeben haben. Das wäre trotz Unterzahlspiel nicht notwendig gewesen. Schade drum! Das 3:0 hätte das Spiel wohl zu unseren Gunsten entschieden, leider ist uns das nicht gelungen."

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – SV Übelbach, 2:2 (0:1)

18 Moritz Kopp 0:1

54 Igor Blazincic 0:2

59 Raphael Krenn 1:2

80 Fabian Otter 2:2

