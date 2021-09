Wundschuh schießt LUV Graz aus dem Stadion

Details Samstag, 25. September 2021 11:21

USV Wundschuh erteilte Union LUV Graz in der Gebietsliga Mitte eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Wundschuh. USV Wundschuh hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt Wundschuh bereits in Front. Marcel Taibinger markierte in der dritten Minute die Führung mit einem Schuss aus nahezu 30 Metern, der genau passt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen weitermachen, was auch gelingen sollte. Patrick Winter bringt den Ball zum 2:0 zugunsten von USV Wundschuh über die Linie (16.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. LUV Graz tut sich hingegen sehr schwer und nach vorne gelingt wenig. In der 26. Minute haben die Grazer auch noch Glück, denn der Ball klatscht an die Latte. Kurz darauf geht ein Freistoß knapp am Tor vorbei. Mit dem Pausenpfiff bekommen die Wundschuher dann auch noch einen Elfer zugesprochen. Christoph Niederl tritt an und verwandelt staubtrocken.

In der zweiten Halbzeit startet LUV besser, kann aber nicht zulegen. In der 65. Minute kracht ein Freistoß der Gäste an die Latte, ehe Wundschuh es besser macht. Alexander Frühwirth schließt einen Konter zum 4:0 ab. Den Schlusspunkt setzt wieder Frühwirth nach einer schönen Vorarbeit von Kapitän Winter. Das 5:0 ist gleichzeitig der Endstand.

Mario Freidl (Trainer Wundschuh): "Gerade zuhause wollen wir unseren Zusehern etwas bieten und die Fans mitreißen. Ich denke, das ist der Mannschaft von der ersten Minute an gelungen. Wir fahren definitiv mit breiter Brust nach Murfeld."

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – Union LUV Graz, 5:0 (3:0)

3 Marcel Taibinger 1:0

16 Patrick Winter 2:0

44 Christoph Niederl 3:0

62 Alexander Fruehwirth 4:0

67 Alexander Fruehwirth 5:0

