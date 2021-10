Kopp-Festival: Übelbach düpiert Vasoldsberg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 08:57

Vasoldsberg konnte Übelbach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. SV Übelbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Florian Prietl markierte in der vierten Minute die Führung. Union SV Vasoldsberg war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Moritz Kopp brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Übelbach über die Linie (58.). Das 1:2 von USV Vasoldsberg bejubelte Josef Kraxner (61.). Das 3:1 für SV Übelbach stellte Kopp sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 77. Minute erzielte Lukas Kothgasser das 2:3 für Vasoldsberg. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Kopp bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (80.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Igor Blazincic, der das 5:2 aus Sicht von Übelbach perfekt machte (90.). Letzten Endes ging SV Übelbach im Duell mit Union SV Vasoldsberg als Sieger hervor.

Bei Übelbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Mit dem Sieg knüpfte Übelbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Übelbach sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von SV Übelbach konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat USV Vasoldsberg derzeit auf dem Konto.

Übelbach setzte sich mit diesem Sieg von Vasoldsberg ab und belegt nun mit 23 Punkten den vierten Rang, während die Gäste weiterhin 19 Zähler auf dem Konto haben und den siebten Tabellenplatz einnehmen.

Am nächsten Samstag reist SV Übelbach zu SV amt Kältetechnik Edelstauden, zeitgleich empfängt Union SV Vasoldsberg USV St. Marein bei Graz.

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – Union SV Vasoldsberg, 5:2 (1:0)

4 Florian Prietl 1:0

58 Moritz Kopp 2:0

61 Josef Kraxner 2:1

73 Moritz Kopp 3:1

77 Lukas Kothgasser 3:2

80 Moritz Kopp 4:2

90 Igor Blazincic 5:2

