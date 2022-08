Klare Sache: Übelbach holt drei Auswärtspunkte bei Vasoldsberg

Details Montag, 22. August 2022 14:28

Union SV Vasoldsberg hatte am Samstag gegen SV Übelbach mit 0:3 das Nachsehen. Für die Sieger ist dieser Dreipunktegewinn gleichbedeutend mit der Beibehaltung der Tabellenführung.

Die Gäste vergaben viele Torchancen

Igor Blazincic brachte sein Team in der 15. Minute mit einem sehenswerten Tor nach vorn. Nach einer Flanke von rechts übernahm er den Ball am Elfmeterpunkt und überlupfte den Vasoldsberger Keeper. Die Gäste kamen jetzt noch zu einigen Möglichkeiten, verabsäumten es aber den Sack schnell zu zumachen und ließen diese Chancen ungenützt. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

In der zweiten Spielhälfte wurden die Hausherren ein wenig aktiver, verbuchten ebenfalls einige Chancen - es roch eigentlich nach dem Ausgleichstreffer. In der 82. Minute erreichte Dejan Mezga ein weiter Pass in die Tiefe und er schoss die Kugel zum 2:0 für Übelbach über die Linie (82.). Jetzt war der Fisch endgültig geputzt.

Nach dem 0:2 war die Sache erledigt

Die Gäste konnten die Führung in der Nachspielzeit noch ausbauen, als Florian Prietl in der 93. Minute nach einem Gestocher an der Strafraumgrenze mit dem Spitz ins lange Eck traf. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Ligaprimus am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Vasoldsberg.

Der SV Vasoldsberg rutscht in der Tabelle um drei Plätze ab und belegt nun Vasoldsberg den elften Platz im Klassement. SV Übelbach ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet und hat scheinbar den Platz an der Sonne gepachtet.

Union SV Vasoldsberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 25.03.2023 FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach. In zehn Wochen trifft Übelbach auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 29.10.2022 bei FC Fernitz-Mellach antritt.

Stimmen zum Spiel:

Michael Ninaus, sportlicher Leiter Übelbach:

"Ich bin mit der Leistung zufrieden, wir haben kein Tor bekommen. Einziger Wermutstropfen ist die Chancenausverwertung."

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – SV Übelbach, 0:3 (0:1)

93 Florian Prietl 0:3

82 Dejan Mezga 0:2

15 Igor Blazincic 0:1

Startformationen:

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Benjamin Geller, Samuel Konrad, Philipp Samastur, Marco Daniel Zrim, Lorenz Huber, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Lukas Kothgasser (K), Simon Sixt, Andreas Bodner

Übelbach: Dominik Prietl, Patrick Ninaus, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Stefan Erber, Igor Blazincic

by René Dretnik

Foto: Dostal