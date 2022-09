Übelbach gewinnt Spitzenspiel gegen Liebenau spektakulär!

Details Samstag, 03. September 2022 10:11

Die gute Serie von SVU Liebenau seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gastgeber verlor gegen Übelbach mit 4:7 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. SV Übelbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Union Liebenau einen klaren Erfolg. Für die 200 Zuseher lohnte sich der Stadionbesuch angesichts der 11 Treffer aber auf jeden Fall.

SVU Liebenau geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Kreshnik Cermjani das schnelle 1:0 für Übelbach erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jakob Hocevar den Vorsprung von SV Übelbach auf 2:0 (41.). Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.



Nur eine Minute nach dem Seitenwechsel versenkte Emir Sikiric den Ball im Netz des Tabellenführers (46.). Ramaz Shakarishvili glich nur wenig später für SV Union Liebenau aus (49.). Vier Minuten später ging Übelbach durch den zweiten Treffer von Hocevar in Führung. Den Freudenjubel von SV Übelbach machte Domenic Letzer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (57.). Für das vierte Tor von Übelbach war Marko Markovic verantwortlich, der in der 64. Minute das 4:3 besorgte.



SVU Liebenau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Philipp Urdl den Ausgleich (65.). Dass SV Übelbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Igor Blazincic, der in der 78. Minute zur Stelle war. Arian Cermjani brachte den Ball zum 6:4 zugunsten von Übelbach über die Linie (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Übelbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Union Liebenau.

Bei SVU Liebenau präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Trotz der Niederlage fiel SV Union Liebenau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei.

Übelbach ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. SV Übelbach setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Nach Übelbach stellt SVU Liebenau mit 19 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Sonntag tritt SV Union Liebenau bei USV Stiwoll an, während SV Übelbach zwei Tage zuvor ASV Gösting empfängt.

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – SV Übelbach, 4:7 (1:2)

87 Patrick Voegl 4:7

84 Arian Cermjani 4:6

78 Igor Blazincic 4:5

65 Philipp Urdl 4:4

64 Marko Markovic 3:4

57 Domenic Letzer 3:3

53 Jakob Hocevar 2:3

49 Ramaz Shakarishvili 2:2

46 Emir Sikiric 1:2

41 Jakob Hocevar 0:2

6 Kreshnik Cermjani 0:1