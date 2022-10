Unaufhaltsamer Übelbach-Express: Seriensieg Nr. 11 in Mariatrost

Details Samstag, 15. Oktober 2022 18:38

SV Übelbach führte JSV RB Mariatrost nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. An der Favoritenstellung ließ Übelbach keine Zweifel aufkommen und trug gegen Mariatrost einen Sieg davon.

"Man of the match" war der Übelbacher Moritz Kopp, der gleich dreimal einnetzte.

Der Tabellenführer ist Herr der Lage

SV Übelbach ging durch Moritz Kopp in der 37. Minute in Führung. Er traf dabei im Fünfmeterraum. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Jakob Hocevar mit dem 2:0 für den Gast zur Stelle (42.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Dejan Mezga einen weiteren Treffer für den Spitzenreiter. Drei Treffer innhalb von nur 7 Minuten. Zur Halbzeit blickte Übelbach auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Mariatrost steht auf verlorenen Posten

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kopp schnürte einen Doppelpack (52./61.), sodass SV Übelbach fortan mit 5:0 führte. Der Übelbacher Christian Borac sieht dann in der 63. Minute den Gelb/Roten Karton.

Tor, Toor, Tooor für SV Übelbach zum 0:5! Hattrick von der Nummer 27 Moritz Kopp! Der Übelbacher Toni Polster schnürt einen Lupenreinen 3erpack! kilian.sti, Ticker-Reporter

Am Ende fuhr SV Übelbach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Übelbach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man JSV RB Mariatrost in Grund und Boden spielte.

Mariatrost findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich SV Übelbach beim Sieg gegen JSV RB Mariatrost verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Übelbach weiter verheißungsvoll aus. Die Verteidigung von Übelbach wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zehnmal bezwungen. SV Übelbach setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon elf Siege auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt Mariatrost bei USV Stiwoll an, während Übelbach zwei Tage zuvor USV Wundschuh empfängt.

Startformationen:

Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt (K), Sebastian Posch, Ivan Stanivuk, Konstantin Spitzer, Michael Feutl, David Gassner, Honer Rashid, Philipp Petz, Mario Meinhart, Joachim Schmidt, Fatih Erdem

Übelbach: Markus Pogorelz, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Kristjan Bercko, Christian Borac, Anze Smukovic, Arian Cermjani, Stefan Erber, Moritz Kopp



Mariatrost, 150 Zuseher, SR: Franz Deutschmann

