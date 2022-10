Nach 0:2: Wundschuh kämpft sich mit einem Mann weniger zum Punkt

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 12:34

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von USV Wundschuh gegen USV Stiwoll. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Stiwoll führte mit 2:0

Die erwischten den besseren Start: Andreas Schmiedtbauer brachte Stiwoll in der 19. Minute nach vorn. Leon Krienzer machte in der 25. Minute das 2:0 der Gäste perfekt. In Minute 37 bewies Lukas Weber Übersicht und bediente seinen Teamkollegen Alexander Fruehwirth, der den Ball dann zum 1:2 (37.) über die Linie drückte. Dominik Niederl zeigte in der 42. Minute beim Elfmeter keine Nerven und glich für die Heimmannschaft aus.

Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Einzige Ausnahme in puncto Highlights bildete die 53 Minute - Daniel Hubmann (Wundschuh) wurde wegen Torchancenverhinderung ausgeschlossen. Dem nicht genug entschied der Unparteiische zusätzlich noch auf Strafstoß. Kapitän Matthias Krienzer trat an, fand seinen Meister aber in Keeper Manuel Farmer, der den Strafstoß parierte. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Keeper Manuel Farmer hielt einen Elfmeter

Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat USV Wundschuh derzeit auf dem Konto. Wundschuh erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Die Angriffsreihe von USV Stiwoll lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 38 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Stiwoll momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV Stiwoll in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit diesem Unentschieden verpasste Wundschuh die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht USV Wundschuh damit auch unverändert auf Rang sechs.

Stimmen zum Spiel:

Mario Friedl, Trainer Wundschuh:

"Die Mannschaft hat unvorstellbares moralisches Können an den Tag gelegt. Wir waren relativ schnell 0:2 hinten und haben dann das Spiel noch ausgleichen können. Wir waren von der 60. Minute an mit einem Mann weniger am Platz und waren aber trotzdem dem Sieg näher als die Gegner. Schlussendlich war das Ergebnis aber gerecht."

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – USV Stiwoll, 2:2 (2:2)

42 Dominik Niederl 2:2

37 Alexander Fruehwirth 1:2

25 Leon Krienzer 0:2

19 Andreas Schmiedtbauer 0:1

Startaufstellungen:

Wundschuh: Manuel Farmer - David Marx (K), Lukas Koroschetz, Daniel Hubmann, Dominik Niederl - Christopher Asenov, Markus Zettl , Lukas Weber, Jürgen Lesiak - Alexander Frühwirth, Serhat Yildiz

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Lukas Kern, Christoph Marchel, Leon Krienzer, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Andreas Schmiedtbauer - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K), Christoph Schlatzer

by ReD