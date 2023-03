Topüberraschung: Seriensieger Übelbach lässt in Lieboch Federn

Details Sonntag, 19. März 2023 12:18

Es ist soweit! Nun rollt das Leder auch in der Gebietsliga Mitte wieder.Zum Auftakt trafen dabei der Tabellen-Nachzügler SV Lieboch auf den Seriensieger und Leader SV Übelbach. An sich eine klare Sache sollte man meinen. Aber der Gastgeber verstand zu überraschen und fügte dem Gegenüber die erste Saisonpleite zu.

Jure Bracko trifft für Lieboch

Vom Start weg agieren beide Mannschaften mit sehr viel Nachdruck. Sowohl die Liebocher, wie auch die Übelbacher können sich entsprechend in Szene setzen. Nicht ganz erwartet war dabei die Tatsache, dass die Gäste ordentlich Probleme mit dem SVL haben. In der 33. Minute steht den Heimischen dann auch das nötige Glück zur Seite, Übelbach trifft nur Aluminium. In der 37. Minute kommt es dann zum 1:0. Jure Bracko versenkt das Spielgerät im linken Winkel.

Die Übelbacher haben das Nachsehen

Aufgrund des Spielstands war nun im zweiten Durchgang ein Übelbacher Sturmlauf zu erwarten. Aber die Liebocher präsentieren sich weiterhin von der kratzbürstigen Seite. Mehr als eine Serie an Eckbällen, die nichts einbringen, sollte für die Gäste nicht herausspringen. So beginnt den Tabellenführer mehr und mehr die Zeit davonzulaufen. In der Schlussphase bietet sich beiderseits noch eine starke Torgelegenheit. Aber der Ball findet den Weg nicht über die Torlinie. Die Überraschung ist perfekt! Lieboch fügt den Überbachern die erste Saison-Niederlage zu.

Sport Leiter: Dominic Sauer (Lieboch)

„Das war ein sehr kompakter Auftritt unserer Mannschaft. Mit dem nötigen Selbstvertrauen ausgestattet haben wir den Gegner über weite Strecken im Griff gehabt. Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung.“

SV Schwarz-Weiß Lieboch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten die Gastgeber in der Tabelle voran. SV SW Lieboch liegt nun auf Rang zehn. In dieser Saison sammelte SV Lieboch bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SV Schwarz-Weiß Lieboch endlich wieder einmal drei Punkte.

Nach 13 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Übelbach 36 Zähler zu Buche. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Gäste ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur zwölf Gegentore zugelassen hat.

Am Sonntag muss SV SW Lieboch bei Eggenberger Sportklub Graz ran, zeitgleich wird Übelbach von USV Stiwoll in Empfang genommen.

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – SV Übelbach, 1:0 (1:0)

37 Jure Bracko 1:0

