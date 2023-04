Ausgleichstor von Zarfl bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Samstag, 22. April 2023 15:23

SVU Liebenau erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Stiwoll. Nach dem 0:5 Debakel letzte Woche in Übelbach zeigte man sich gut erholt und ging optimistisch in die Partie gegen den Tabellsechsten aus Stiwoll. An der Favoritenstellung ließ SV Union Liebenau letztendlich keine Zweifel aufkommen und trug gegen USV Stiwoll einen deutlichen Sieg davon. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Liebenau von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht

Das Team wollte das letzte Wochenende somit vergessen machen und zeigen warum man in der Tabelle so weit oben steht. Karim Mahgoub Mousa brachte die Grazer in der 18. Minute nach vorn. Dem Tor ging ein hoher Ball in den Strafraum voraus und der Schütze überhob den Gästekeeper Stoimaier. Danach gaben die Hausherren das Spiel zeitweise aus der Hand. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Lukas Zarfl mit dem 1:1 für Stiwoll zur Stelle (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Stiwoll entpuppte sich als unangenehmer Gegner. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Drei Heimtore in der zweiten Halbzeit

Nun legte der Favorit einen Zahn zu und kam zu weiteren Chancen. Gerhard Steinegger trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein, somit führte man nach einer Stunde mit 2:1. Nach 65 Minuten schickte Schiedsrichter Oswald den bereits verwarnten Königshofer mit gelb-rot zum Duschen. Nunmehr waren die Gäste mit einem Mann weniger auf dem Platz. In der 77. Minute erhöhte Ramaz Shakarishvili auf 3:1 für SVU Liebenau. Steinegger gelang in den Schlussminuten sein zweiter Treffer für das Heimteam (82.). Diesem Treffer war ein schöner Aufbau aus der eigenen Abwehr voraus gegenagen. Das Assist kam von Maximilian Tschikov, der nach längerer Verletzung sein Comeback feierte. Am Schluss siegte SV Union Liebenau gegen USV Stiwoll und rehabilitierte sich für das Spiel der letzten Runde

So steht es um beide Teams in der Gebietsliga Mitte

Nach dem klaren Erfolg über Stiwoll festigt SVU Liebenau den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht SV Union Liebenau in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 63 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SVU Liebenau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage belegt USV Stiwoll weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Allerdings kommt Stiwoll aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten sechs Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht und man hält aktuell bei 23 Punkten während SV Union Liebenau dagegen schon 43 Punkte auf dem Konto hat.

SVU Liebenau stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei Union SV Vasoldsberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Stiwoll ASV Gösting.

SVU Liebenau I: Michael Troisch - Gernot Mikenda, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Alexander Zartl, Patrick Gröbl, Emir Sikiric, Maximilian Tschikof, Karlo Josic

Trainer: Alexander Ackerl

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Fabio Ronchetti, Christoph Marchel, Markus Kraxner, Martin Lackner - Lukas Weber (K), Jakob Prettenthaler, Lukas Zarfl, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Leon Krienzer, Jakob Krienzer, Andreas Schmiedtbauer, Paul Prettenthaler, Christoph Schlatzer

Trainer: Werner Riedl Stimmen zum Spiel: Aussendung SV Liebenau: "Wir sind zurück auf der Erfolgsspur. Unsere Jungs erkämpfen sich einen tollen 4:1 Heimsieg!" Alexander Ackerl, Trainer SV Liebenau "Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und sind zurück. Wir träumen weiterhin davon nächstes Jahr wieder in der Unterliga zu spielen!"

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – USV Stiwoll, 4:1 (1:1)

82 Gerhard Steinegger 4:1

77 Ramaz Shakarishvili 3:1

60 Gerhard Steinegger 2:1

44 Lukas Zarfl 1:1

18 Karim Mahgoub Mousa 1:0

Bericht Florian Kober

