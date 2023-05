Edelstauden holt Punkt beim Tabellenführer- Übelbach weiterhin auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 13. Mai 2023 14:17

Obwohl der SV Übelbach auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Tabellenführer gegen den SV Edelstauden nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Übelbach. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Trotzdem sammelt der Tabellenprimus weiterhin fleißig Punkte und auf dem Weg in die Unterliga Mitte. Im Hinspiel im Herbst hatten die Gastgeber die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Vier Tore und ein spannendes Spiel sah man am Freitagabend in Übelbach

Nach 45 Minuten sah alles nach dem achten Sieg in Folge aus

Zunächst kontrollierte der Tabellenführer erwartungsgemäß diese Partie. Kristjan Bercko war es, der in der 15. Minute das Spielgerät im Gehäuse mit einem Kopfball nach einer Ecke von SV Edelstauden unterbrachte.Nach einer guten halben Stunde dann Elfmeteralarm! Schiedsrichter Riedel entschied nach einem Foulspiel sofort auf Penalty. Es gab auch keine Proteste.

In der 36. Minute erhöhte Moritz Kopp eben durch diesen Elfer auf 2:0 für den SV Übelbach. Mit der Führung für Übelbach ging es in die Halbzeitpause. Man ging von einem weiteren Heimsieg aus.

In der zweiten Hälfte wurden die mutigen Gäste belohnt

In der 69. Minute erzielte Georg Heinrich Matzer das 1:2 nach einem Konter für Edelstauden. In der 77. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Edin Zilic mit einem fantastischen Weitschuss zum Endstand.

Alles sprach für einen Sieg von SV Übelbach, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SV amt Kältetechnik Edelstauden noch belohnt. Das Team von Trainer Mathias Gapp spielte einfach mutig auf, glaubte an sich und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

So steht es um die beiden Teams

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Übelbach 58 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von SV Übelbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 108 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Übelbach blieb auch im achten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sieben Siegen nicht aus und kann sich zunehmend in Richtung Unterliga orientieren.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Edelstauden aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Edelstauden momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Edelstauden. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf. Dafür zeigte man am Freitagabend, dass durchwegs mehr Punkte für die Truppe möglich wären.

Nächster Prüfstein für SV Übelbach ist die Zweitvertretung von SC Kalsdorf (Samstag, 18:00 Uhr). SV Edelstauden misst sich am selben Tag mit USV Stiwoll (17:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Alexander Weber - SV Übelbach

"Wir hatten das Spiel sicher im Griff. Wir vergaben weitere Chancen. Man muss immer alles geben, ich möchte die tolle Leistung des Gegners aber nicht schmälern. Wir wollen das über die Ziellinie bringen und dafür war es ein Punkt!"

Mathias Gapp - Trainer SV Edelstauden

"Nach der Pause haben wir endlich unser Potenzial ausgespielt, unseren sogenannte Ehrfurcht des Tabellenführers abgelegt und so Fussball gespielt wie wir uns das vorstellen. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft, die eine unglaubliche Moral, aber auch Einstellung bewiesen hat. Ich denke nach beiden Hälften gesehen geht der Punkt für beide Teams in Ordnung."

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – SV amt Kältetechnik Edelstauden, 2:2 (2:0)

77 Edin Zilic 2:2

69 Georg Heinrich Matzer 2:1

36 Moritz Kopp 2:0

15 Kristjan Bercko 1:0

Aufstellungen: Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Moritz Kopp, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Marko Klemencic, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Stefan Erber



Ersatzspieler: Michael Heibl, Fabio Haas, Patrick Ninaus, Florian Prietl, Christian Borac, Valentin Kopp



Trainer: Markus Vögl

SV amt Kältetechnik Edelstauden: Rene Artic, Mai Artic, Stefan Mussbacher, Sead Vehabovic, Tim Reisenhofer, Dominik Gössnitzer (K), Marijo Orsulic, Aljaz Pernek, Sinisa Petrusic, Edin Zilic, Niko Rathei



Ersatzspieler: Georg Heinrich Matzer, Raphael Luca Nardon



Trainer: Mathias Gapp Bericht Florian Kober Foto SV Übelbach

