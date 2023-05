SV SW Lieboch siegt mit letztem Aufgebot in Mariatrost

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:25

JSV RB Mariatrost und SV Schwarz-Weiß Lieboch boten den Zuschauern zahlreiche Tore, einunterhaltsames Spiel und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Mariatrost im Herbst in Lieboch für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Nach 20 Minuten stand es 1:2- eine turbulente Startphase

Die Gäste reisten stark ersatzgeschwächt an. Auf der Bank saßen als Ersatzspieler der Kassier, der Trainer und Tormann Fink, der in der Endphase tatsächlich als Feldspieler eingewechselt wurde. Beide Teams legten offensiv los und gleich zu Spielbeginn traf der Gastgeber zur frühen Führung (2.). Die Liebocher Abwehr war nicht ganz im Bilde und Patrick Höfler fackelte nicht lange und schon stand es 1:0 für die Mariatroster. Das Spiel war nun absolut ausgeglichen.

Für das erste Tor von SV SW Lieboch war Jure Bracko verantwortlich, der in der 15. Minute das 1:1 nach einer guten Vorarbeit über die rechte Seite besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Paul Dallago per Kopf in der 19. Minute. SV Lieboch hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

In der 50.Minute gleicht Mariatrost aus

Kurze Zeit war gespielt als Schiedsrichter Temmel auf den Elfmeterpunkt zeigte. David Gassner ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für JSV RB Mariatrost.

Die zweite HZ hat ein bisschen an Tempo verloren Berger90, Ticker-Reporter

Man konnte kurzfristig vermuten, dass beide Teams mit dem Unentschieden zufrieden sind. SV Schwarz-Weiß Lieboch traf etwas später dann doch zum 3:2 (64.). Fabio Röxeis stellte den Sieg der Liebocher in Mariatrost her. Die 2:3-Heimniederlage von Mariatrost war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

So steht es um die beiden Teams

SV SW Lieboch hat sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr gekümmert. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel - aber es geht aufwärts! Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man vom Gast wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die letzten Resultate von SV Lieboch konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Sieg zog SV Schwarz-Weiß Lieboch an JSV RB Mariatrost vorbei auf Platz acht. Mariatrost fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Der JSV spielt im Frühjahr jedoch auch tolle Ergebnisse ein und wird sich gut weiterentwickeln.

JSV RB Mariatrost tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim USV Wundschuh an. Einen Tag später empfängt SV SW Lieboch SV Union Liebenau.

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 2:3 (1:2)

64 Fabio Roexeis 2:3

50 David Gassner 2:2

19 Paul Dallago 1:2

15 Jure Bracko 1:1

2 Patrick Hoefler 1:0

Aufstellungen: Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt, Sebastian Posch, Felix Hainzl, David Gassner, Patrick Höfler (K), Jan Puntigam, Philipp Petz, Joachim Schmidt, Lukas Kofler, Fatih Erdem, Benjamin Krainbucher



Ersatzspieler: Felix Almer, Thomas Pinheiro De Souza, Jens-Martin Matthijs, Tobias Deimel, Daniel Meinhart, Fridolin Springer



Trainer: Hermann Payr

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Jan Traußnigg, Fabio Röxeis, Jure Bracko, Marco Wachter, Kilian Pobitzer, Fabian Weixler, Bernd Gfrerer (K), Paul Dallago, Hussein Al Darraji, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Michael Kasseroler, Wolfgang Rothschedl, Lukas Fink



Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober - Foto SW Lieboch

