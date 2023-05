Gratwein-Straßengel seit sechs Spielen ohne Pleite – Krise von Gösting geht weiter

Details Dienstag, 23. Mai 2023 22:15

Gratwein-Straßengel erteilte Gösting eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Gratwein-Straßengel. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für ASV Gösting geendet.

4:0 zur Pause -das war deutlich

Der Tabellendritte legte gleich los wie die Feuerwehr. Noch wehrte sich Gösting.Für das erste Tor sorgte Robert Edlinger. In der 17. Minute traf der Spieler von Gratwein-Straßengel ins Schwarze. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Saleamlak Gigler schnürte einen Doppelpack (26./42.), sodass die Heimmannschaft fortan mit 3:0 führte. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Edlinger seinen zweiten Treffer nachlegte (45.).

Die Überlegenheit von SV Gratwein-Straßengel spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Gösting mit einem wunderschönen Ehrentreffer und Jaritz-Krenn legte ebenso schön nach

Lukas Gruber baute mit einem platzierten Schuss den Vorsprung von Gratwein-Straßengel in der 78. Minute auf 5:0 aus.

In der Schlussphase gelang Adonis Sveqla noch der Ehrentreffer für Gösting (84.).

Tor, Toor, Tooor für ASV Gösting zum 5:1 Adonis Sveqla ins Lange Kreuzeck 1994DG, Ticker-Reporter

Auch in der Nachspielzeit kannte SV Gratwein-Straßengel keine Gnade. Dominik Jaritz-Kren markierte den sechsten Treffer (92.).

Tor, Toor, Tooor für SV Gratwein-Straßengel zum 6:1 NR 3 Dominik Jaritz-Krenn ins Kreuzeck 1994DG, Ticker-Reporter

Referee Stephan Koren pfiff schließlich nach sieben Toren und drei Verwarnungen das Spiel ab, in dem Gratwein-Straßengel bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

So steht es um beide Teams

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen ASV Gösting festigte SV Gratwein-Straßengel den dritten Tabellenplatz. Mit 59 geschossenen Toren gehört Gratwein-Straßengel offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Mit dem Sieg baute Gratwein-Straßengel die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man 14 Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

In der Defensivabteilung von Gösting knirscht es aktuell gewaltig. Im Angriff weist ASV Gösting in dieser Saison deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden ist man aktuell auf Platz 11 der Tabelle.

Das Team von Trainer Puntigam kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten acht Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während SV Gratwein-Straßengel dagegen schon 45 Punkte auf dem Konto hat.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt Gratwein-Straßengel Eggenberger Sportklub Graz, während Gösting am selben Tag bei SV Schwarz-Weiß Lieboch antritt.

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – ASV Gösting, 6:1 (4:0)

92 Dominik Jaritz-Kren 6:1

84 Adonis Sveqla 5:1

78 Lukas Gruber 5:0

45 Robert Edlinger 4:0

42 Saleamlak Gigler 3:0

26 Saleamlak Gigler 2:0

17 Robert Edlinger 1:0

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Max Potoschnig, Paul Scheucher, Wolfgang Hödl, Simon Mayer (K), Michael Ortner, Roman Schnitzer, Lukas Hasler, Thomas Sommer, Saleamlak Gigler, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Emil Preis, Dominik Jaritz-Kren, Felix Milleder, Manuel Aberl, Lukas Gruber, Markus Blaschek



Trainer: Klaus Karner ASV Gösting: Andrei-Cosmin Anghel - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Zulal Odzoski, Yllnor Limoni - Georg Holzmann (K), David Reiner, Meysam Askari, Islam Avci - Adonis Sveqla, Julian Puntigam



Ersatzspieler: Mechmet Akkan, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Tevfik Yalcin



Trainer: Emmerich Puntigam

Schiedsrichter Koren Stephan Bericht Florian Kober

