SVU Liebenau überrollt ASKÖ Murfeld - Ramaz Shakarishvili trifft drei Mal

Details Freitag, 26. Mai 2023 13:57

SVU Liebenau erteilte Murfeld eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für SV Union Liebenau. Die Überraschung blieb aus: Gegen SVU Liebenau kassierte Askö Murfeld eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von SV Union Liebenau bei Murfeld geendet. Im Nachtrag am Donnerstagabend dauerte es eine halbe Stunde bis der Abwehrriegel der Gäste geknackt war.

Nach dem Spiel feierte das Team von Trainer Ackerl den 7:0 Sieg im Derby.

Von Minute 35 bis 45 traf der Tabellenzweite drei Mal

Für das 1:0 von SVU Liebenau zeichnete Ramaz Shakarishvili mit einem platzierten Weitschuss verantwortlich (35.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Philipp Urdl die Führung der Gastgeber aus. Ebenso mit einem flachen Weitschuss.

Noch vor der Halbzeit legte Shakarishvili seinen zweiten Treffer per Foulelmeter nach (45.). Nach dem souveränen Auftreten von SV Union Liebenau in diesen zehn Minuten überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Nachwuchsspieler trifft mit dem ersten Ballkontakt in der Kampfmannschaft

Mit dem 4:0 von Shakarishvili für SVU Liebenau war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). SV Union Liebenau baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 5:0 für SVU Liebenau durch ein Eigentor von Askö Murfeld in der 69. Minute. In der 71.Minute erhöhte Movsesain auf 6:0 - das halbe Dutzend war voll.

SVU Liebenau gelang in der 74. Spielminute der siebten Tagestreffer. Nach einem Stanglpass von Kapitän Daniel Url traf der U17 Spieler Adnan Begic. Er wurde sechzig Sekunden davor zum ersten Mal in die Kampfmannschaft eingewechselt und stellte mit seinem ersten Ballkontakt den Endstand her. "Guter Einstand" sagt man wohl dazu.

Schlussendlich setzte sich SV Union Liebenau mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams

SVU Liebenau hat nach dem souveränen Erfolg über Murfeld weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv konnte SV Union Liebenau in der Gebietsliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 79 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur zweimal gab sich SVU Liebenau bisher geschlagen.

Kurz vor Saisonende belegt Askö Murfeld mit 33 Punkten den fünften Tabellenplatz. Die Verteidigung ist in diser Saison die Schwachstelle: 65 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Mit insgesamt 53 Zählern befindet sich SV Union Liebenau voll in der Spur. Die Formkurve von Murfeld dagegen zeigt nach unten.

SVU Liebenau gibt am Mittwoch seine Visitenkarte bei SV Schwarz-Weiß Lieboch ab. Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Askö Murfeld mit ASV Gösting.

Stimme zum Spiel

Alexander Ackerl - Trainer SV Liebenau

"Nach zähen 30 Minuten haben wir das Heft endlich in die Hand genommen und klar gezeigt wer die Nummer 1 in Liebenau ist. Ich bin einfach stolz auf mein Team. Wir haben noch einiges vor !"

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – Askö Murfeld, 7:0 (3:0)

74 Adnan Begic 7:0

71 David Movsesian 6:0

69 Eigentor durch Maximilian Puchmueller 5:0

60 Ramaz Shakarishvili 4:0

45 Ramaz Shakarishvili 3:0

42 Philipp Urdl 2:0

35 Ramaz Shakarishvili 1:0

Aufstellungen: SVU Liebenau I: Michael Troisch - Gernot Mikenda, Daniel Url (K), Karlo Josic - Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, David Movsesian, Domenic Letzer - Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Alexander Zartl, Müslüm Erdem, Karim Mahgoub Mousa, Adnan Begic, Maximilian Tschikof



Trainer: Alexander Ackerl

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Helmut Kreuz, Nikolaus Lottersberger, Arthur Paul Wlattnig, Dominik Zisser, Lukas Macher (K), Maximilian Puchmüller, Marco Kaufmann, Daniel Novak, Daniel Pertl, Manuel Konrad, Dominik Peintinger , BSc



Ersatzspieler: Ajdin Arslanovic, Christopher Elsner, David Kasper, Dominik Rucker



Trainer: David Kasper Bericht Florian Kober Foto Credit SV Liebenau

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei