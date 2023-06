Übelbach gewinnt Spitzenspiel bei Wundschuh, ist Meister und steigt auf!

Details Sonntag, 04. Juni 2023 21:45

USV Wundschuh und SV Übelbach boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für Übelbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Tabellenführer hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt. Dieser Sieg bedeutet den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse.

Man feierte schon in den letzten Wochen - am Sonntag wurde der Aufstieg fixiert

Viel Kampf und zahlreiche Tore am Sonntagnachmittag

Das Spiel war gerade angepfiffen, als das Team von Trainer Markus Vögl die erste gute Chance hatte. Das erste Tor erzielten dann jedoch die Gastgeber. Das 1:0 in der siebten Minute brachte Wundschuh vermeintlich auf die Siegerstraße. Den Freudenjubel des Gastgebers machte Marko Markovic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (12.). Moritz Kopp stellte die Weichen für SV Übelbach auf Sieg, als er in Minute 14 nach einem Solo mit dem 2:1 zur Stelle war.

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Markovic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten - man sah ein umkämpftes und gutes Spiel in der Gebietsliga.

Übelbach gewinnt das Spiel und die Meisterschaft

In der 65. Minute erzielte Patrick Winter das 2:3 für USV Wundschuh. Obwohl Übelbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Wundschuh zugleich nicht, die Partie zu drehen.

Es sieht so aus als wäre der SVÜ Meister und kommt in die Unterliga Mitte Niemand, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit 3:2. Das waren die drei Punkte, die man noch brauchte.

So steht es um die beiden Teams

USV Wundschuh hat auch nach der Niederlage die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von Wundschuh hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Wundschuh bisher zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Wundschuh baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Übelbach 64 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 117 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Gebietsliga Mitte. Die letzten Resultate von Übelbach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Man wird in der nächsten Saison in der Unterliga Mitte antreten!

Am kommenden Freitag trifft USV Wundschuh auf USV Stiwoll, SV Übelbach spielt tags darauf gegen FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach.

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV Übelbach, 2:3 (1:3)

65 Patrick Winter 2:3

33 Marko Markovic 1:3

14 Moritz Kopp 1:2

12 Marko Markovic 1:1

7 Juergen Lesiak 1:0

Aufstellungen: Wundschuh: Stefan Hofer - Florian Baumgartner, Dominik Niederl, Christoph Niederl - Christopher Asenov, Lukas Koroschetz, Serhat Yildiz, Marcel Nagl - Markus Zettl , BEd, Patrick Winter (K), Jürgen Lesiak



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Lackner, David Marx, Daniel Hubmann



Trainer: Mario Freidl

Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Moritz Kopp, Florian Prietl, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Marko Klemencic, Kristjan Bercko, Anze Smukovic



Ersatzspieler: Michael Heibl, Patrick Vögl, Christian Borac, Arian Cermjani, Stefan Erber, Igor Blazincic



Trainer: Markus Vögl Bericht Florian Kober

