Liebenau gewinnt bei Aufstiegsfeier mit 4:0

SV Union Liebenau erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SV amt Kältetechnik Edelstauden. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SVU Liebenau löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Heimteam hatte das Hinspiel gegen SV Edelstauden im Herbst mit 3:1 gewonnen. Der Gastgeber lud als Tabellenzweiter und Fixaufsteiger zum letzten Spiel in der Gebietsliga.

Nach dem Spiel wurde der Aufstieg gefeiert. Foto:Kober

Nach wenigen Minuten begann die Torparade bei der Aufstiegsfeier

Das Team von Trainer Andreas Ackerl übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel. Nach fünf Minuten dann ein Foul im Strafraum und es kam wie man es erhofft hatte: Ramaz Shakarishvili markierte vor 250 Zuschauern die Führung für SV Union Liebenau (6.) durch eben diesen Elfmeter.

Bereits in der zwölften Minute erhöhte Karim Mahgoub Mousa den Vorsprung von SVU Liebenau.

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 2:0 super Kombi über die linke Seite , Mahgoub steht goldrichtig und schiebt aus kurzer Distanz ein Florian Kober, Ticker-Reporter

Für ruhige Verhältnisse sorgte Shakarishvili, als er das 3:0 für SV Union Liebenau besorgte (38.).

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 3:0 Abwehrfehler bei den Gästen und jetzt macht Shakarishvili ihn von links ins lange Eck rein Florian Kober, Ticker-Reporter

Die Überlegenheit von SVU Liebenau spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Zwischendurch hatten die Gäste ein paar kleinere Möglichkeiten, Liebenau erzielte eine weiteres Tor, dass jedoch nicht gegeben wurde.

Die zweite Halbzeit brachte noch einen Elfer und eine Party mit dem Schlusspfiff

Endgültig war Edelstauden geschlagen, als Kapitän Alexander Maier das Leder per Elfer zum 4:0 über die Linie beförderte (49.).

Wieder Elfer - Schiedsrichter Tieber zeigt es an - es war unglücklich, aber es war Handspiel Florian Kober, Ticker-Reporter

Letztlich feierte SV Union Liebenau gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg. Nach dem Spiel begann sofort die große Aufstiegsfeier vor den begeisterten Fans des SV Liebenau.

Das war die Saison für die beiden Teams

SVU Liebenau beendet die Saison als Vizemeister und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Dass die Offensive von SV Union Liebenau zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt man auf insgesamt 95 Treffer. SV Union Liebenau weist mit 20 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte SVU Liebenau nochmal groß auf und gewann die letzten fünf Spiele. Nunmehr wartet die Unterliga Mitte und Gegner, die das Team von Trainer Ackerl fordern werden.

SV Edelstauden befindet sich mit 30 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. SV Edelstauden erreichte neun Siege und drei Remis, dem stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Die letzten Auftritte waren dann eher mager, sodass Edelstauden nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Stimme zum Spiel

Alexander Ackerl - Trainer SV Liebenau

"Es ist vollbracht, der SV Liebenau ist aufgestiegen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben dieses Ziel zu erreichen. Ich bedanke mich bei allen Spielern, meinem Trainerteam und jetzt feiern wir erst einmal!"

Gebietsliga Mitte: SV Union Liebenau – SV amt Kältetechnik Edelstauden, 4:0 (3:0)

49 Alexander Maier 4:0

38 Ramaz Shakarishvili 3:0

12 Karim Mahgoub Mousa 2:0

6 Ramaz Shakarishvili 1:0

Aufstellungen: SVU Liebenau I: Michael Troisch - Gernot Mikenda, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Alexander Zartl, Müslüm Erdem, Adnan Begic, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl SV amt Kältetechnik Edelstauden: Rene Artic, Gabriel Haikal, Stefan Mussbacher, Sead Vehabovic, Mai Artic, Tim Reisenhofer, Marijo Orsulic (K), Sinisa Petrusic, Edin Zilic, Raphael Luca Nardon, Georg Heinrich Matzer



Ersatzspieler: Mateo Petrusic



Trainer: Mathias Gapp

Schiedsrichter - Tieber Alexander

Bericht Florian Kober

