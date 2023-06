Relegation 22/23: Semriach vor dem Aufstieg

Live Ticker Reporter - Werner Langmann

Nunmehr machten die Gäste reichlich Druck, mit Können und etwas Glück verteidigte die Mannschaft von Trainer Zechner die Führung und kam nach einer halben Stunde dann sogar zu einer tollen Möglichkeit zum 2:0. Man sah eine sehr intensive erste Hälfte, die letztlich eine 1:0 Führung für die Gastgeber brachte.

Nach 90 Minuten holten die Gastgeber ein 2:0 und eine tolle Ausgangsposition für das Rückspiel

Zunächst nach der Pause beherrschten die Semriacher das Spiel und kamen in der 69.Minute durch Georg Reithofer zum zweiten Tor und dem Endstand von 2:0. In der Schlussphase drängte die Kalsdorfer Reserve massiv auf den eventuell so wichtigen Anschlusstreffer. Dieser fiel nicht mehr und so geht Semriach mit einem Vorsprung von zwei Toren in das Relegationsrückspiel am Samstag in Kalsdorf.

Aufstellungen:

Semriach SU: Matthias Prucker, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Gregor Reithofer, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Adin Hodzic, Mateo Kasalo, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Christoph Reisinger, Daniel Kreuzer, Stefan Hemmer, Moritz Ebner, Christoph Linhofer



Trainer: Michael Zechner