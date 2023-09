Klare Sache für Wundschuh - 3:0 gegen den SV Gratwein-Straßengel

Details Samstag, 02. September 2023 01:14

Mit 0:3 verlor SV Gratwein-Straßengel am Freitag deutlich gegen USV Wundschuh. Dabei spielte der Gast in der ersten Halbzeit durchwegs gefällig mit, musste dann jedoch mit einer deutlichen Klatsche die Fahrt nach Hause aufnehmen.

Es dauerte keine zehn Minuten als das Unheil für die Gäste seinen Lauf nahm

Die Heimmanschaft brauchte am Freitagabend nicht lange um in diesem Spiel in Führung zu gehen. Vor einer Kulisse von 140 Zuschauern war es Markus Zettl, der das 1:0 für Wundschuh bereits nach acht Minuten erzielte.

Ecke wurde geklärt, langer Ball nach vorne. Stellungsfehler der von Gratwein. Die Verteidigung kommt nicht mehr in den Zweikampf und der Stürmer legt ihn ins lange Eck. Tickerant, Ticker-Reporter

Nach einer halben Stunde hatte Michael Ortner die perfekte Chance zum Ausgleich, jedoch Pech beim Abschluss als er das verwaiste Tor nicht traf.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Kenan Jasarevic die Führung des Heimteams aus. Bei diesem Treffer brachte die Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Jasarevic kannte keine Gnade und drosch den Ball zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für USV Wundschuh ging es in die Halbzeitpause.

Nach 51 Minuten war in dieser Partie alles entschieden

Patrick Winter legte in der 51. Minute zum 3:0 per Elfmeter für Wundschuh nach. In der Nachspielzeit holte sich Jürgen Lesiak von den Gastgebern beim erfahrenen Schiedsrichter Schadler tatsächlich in der 91. und 94.Minute gelbe Karten ab. Nach der Fußball-Mathematik bedeutet das einen Platzverweis und eine Sperre für ein Spiel. Am Ende behielt USV Wundschuh gegen Gratwein-Straßengel die Oberhand und holte einen nie gefährdeten Heimsieg ab.

So steht es um die beiden Teams - so geht es weiter

SV Gratwein-Straßengel besetzt momentan mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 5:5 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte Gratwein-Straßengel bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt Wundschuh auf Platz vier. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV Wundschuh. Man kann durchwegs von einem gelungenen Saisonstart für das Team von Trainer Dominik Niederl sprechen.

Am kommenden Samstag tritt Wundschuh bei Union SV Vasoldsberg an, während SV Gratwein-Straßengel einen Tag zuvor den Aufsteiger SV Weinitzen empfängt.

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Markus Zettl , BEd, Kenan Jasarevic, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Marcel Nagl, Christoph Niederl - Patrick Winter (K), Jürgen Lesiak



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Lackner, Vlad Lung, David Baumgartner, Manuel Jagersbacher



Trainer: Dominik Niederl

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Manuel Aberl, Philipp Hemmer, Michael Ortner, Roman Schnitzer, Franz Welscher, Lukas Peiser, Lukas Hasler (K), Davor Klapka, Thomas Sommer, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Felix Milleder, Norbert Reisenhofer, Andreas Sommer, Marko Petrovic



Trainer: Klaus Karner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV Gratwein-Straßengel, 3:0 (2:0)

51 Patrick Winter 3:0

45 Kenan Jasarevic 2:0

8 Markus Zettl 1:0

