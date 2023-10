Hausmannstätten lacht wieder von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 16:23

Hausmannstätten trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Murfeld davon. Askö Murfeld erlitt gegen SV Hausmannstätten erwartungsgemäß eine Niederlage. Diese fiel jedoch knapper aus als man vor dem Spiel vermuten konnte. Das Team von Trainer Rastl ist jedoch weiter voll in der Spur und holte sich an diesem Wochenende die Tabellenführung zurück.

Murfeld wehrte sich tapfer, verlor jedoch am Ende

Hausmannstätten legte sehr offensiv los und hatte bereits in den ersten zehn Minuten zwei gute Chancen. Murfeld bestach in diesem Spiel mit einer disziplinierten Defensivleistung und wurde durch Konter immer wieder gefährlich.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

In der 57.Minute zog der eingewechselte Kevin Lenz in den Strafraum und wurde von den Füßen geholt. Schiedsrichter Hofer pfiff den fälligen Elfmeter. Diego Wendel De Souza Silva brachte Hausmannstätten mit diesem Penalty in der 58. Minute in Front.

Der Gastgeber spielte auf dem engen Platz weiter fleißig mit, hatte wenige Minuten vor Schluss eine sehr gute Möglichkeit bei einem Freistoss. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Gast gegen Murfeld.

So steht es um Murfeld und den HSV - so geht es nächste Woche weiter

Askö Murfeld rutschte mit dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. Mit erschreckenden 28 Gegentoren stellt das Heimteam die schlechteste Abwehr der Liga - allerdings ist eine Stabilisierung mit dem neuen Trainer Teguia in den letzten beiden Spielen feststellbar. In dieser Saison sammelte Askö Murfeld bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Murfeld auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Hausmannstätten siegte und sprang auf die Pole Position. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des HSV ist die funktionierende Defensive, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Hausmannstätten sechs Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Es läuft erfreulich für den Absteiger, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Askö Murfeld tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Gratwein-Straßengel an. Einen Tag später empfängt Hausmannst. SV amt Kältetechnik Edelstauden.

Stimme zum Spiel

Franz Rastl - Trainer Hausmannstätten

"Murfeld hat das richtig gut gemacht. Sie haben gekämpft und mit ihrer Abwehr standen sie sehr stabil. Man weiß, so ein Spiel kann man auch verlieren. Wir haben aber einen Lauf und gewinnen solche Spiele dann eben."

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Helmut Kreuz, Ajdin Arslanovic, Antonio Sladoja, Arthur Paul Wlattnig, Richard Macher (K), Nikolaus Lottersberger, Patrick Kügerl, Nemanja Tucovic , BSc, Daniel Pertl, Dorian Derler, Philipp Spechtl



Ersatzspieler: Moritz Hirt, Philipp Spielhofer, Success Chibuikem Ojo, Daniel Novak, Sascha Fink, Adnan Hrncic



Trainer: Olivier Ryan Teguia

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Oliver Hofer, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Johnathan Legat - Diego Wendel De Souza Silva, Jakob Lind



Ersatzspieler: Nico Lippe, Kevin Lenz, Clemens Froschauer Wieser, Nicolas Marinka, Imran Zahirovic, Clemens Münzer



Trainer: Franz Rastl Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – SV Hausmannstätten, 0:1 (0:0)

58 Diego Wendel De Souza Silva 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.