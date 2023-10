Platzverweis und Niederlage - Lassnitzhöhe verliert in Weinitzen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 17:42

Weinitzen und SV Lassnitzhöhe lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Weinitzen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Mit einem Mann weniger verlor der Gast am Ende die Partie.

Langmann erzielt das 2:1 und Weinitzen führt zur Pause

Mihai Dan Gradinariu brachte SV Lassnitzhöhe in der neunten Minute per Elfmeter ins Hintertreffen. Weinitzen musste den Treffer von Pajtim Hoti zum 1:1 hinnehmen (26.)- ebenso aus einem Strafstoss. Philipp Langmann stellte die Weichen für die Gastgeber nach einem Querpass zunächst vermeintlich auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste SV Weinitzen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Stockklauser macht den Ausgleich - am Ende gewinnt die Prott-Truppe knapp

In der 76. Minute brachte Hannes Stockklauser den Ball im Netz von Weinitzen unter. Martin Jandl von SV Lassnitzhöhe wurde in der 82. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Die Gäste konnten mit diesem einen Mann weniger die Weinitzer Offensive nicht mehr vom Tor fernhalten. So kam es dann auch, dass es für das Team von Trainer Wolf am Ende nichts zu holen gab.

Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Bernd Huber nach einem Freistoss noch einen Treffer parat hatte (89.). Letzten Endes holte SV Weinitzen gegen SV Lassnitzhöhe drei Zähler.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Weinitzen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz des Sieges bleibt SV Weinitzen auf Platz neun. Weinitzen verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Weinitzen wieder in der Erfolgsspur.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Weinitzen – SV Lassnitzhöhe bleibt weiter unten drin. Man musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gäste insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten momentan eher düster. SV Lassnitzhöhe hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für SV Weinitzen ist Sportunion Raiffeisenbank Semriach (Donnerstag, 15:30 Uhr). SV Lassnitzhöhe misst sich am selben Tag mit Union SV Vasoldsberg (14:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Oliver Prott - Trainer Weinitzen

"Wir hätten den Sack echt schon viel früher zumachen müssen. Am Ende sind es drei Punkte und die sind aus meiner Sicht verdient!"

Hannes Stockklauser - Stürmer Lassnitzhöhe

"Der Platzverweis hat uns das Genick gebrochen, dann verliert man so ein Spiel halt am Ende. Ich persönlich freue mich, dass ich nach einem Jahr Verletzungspause nun langsam wieder ans Spielen komme. Über einen Punkt hätten wir uns schon gefreut!"

SV bridge personal & service Weinitzen: Daniel Feiertag, Thomas Putz, Jakob Koinegg, Jurica Bungic, Florian Zöscher, Fisnik Shyti, Mihai Dan Gradinariu, Philipp Langmann (K), David Steininger, Michael Ganser, Bernd Huber



Ersatzspieler: David Elias Jöbstl, Thomas Prensberger, Marco Schmuck, Jacob Hofmann, David Mera



Trainer: Oliver Prott

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler (K), David Paul Jandl, Max Raitmayer, Clemens Wilfling - Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher, Martin Jandl - Pajtim Hoti, Hannes Stockklauser



Ersatzspieler: Markus Christian Mandl, Paul Langmaier, Ricardo Berger, Marvin Förster, Derek Barnabas Marteye, Mark Kollmann



Trainer: Dietmar Wolf

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Weinitzen – SV Lassnitzhöhe, 3:2 (2:1)

89 Bernd Huber 3:2

76 Hannes Stockklauser 2:2

32 Philipp Langmann 2:1

26 Pajtim Hoti 1:1

9 Mihai Dan Gradinariu 1:0

