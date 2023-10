Muratha erledigt Hausmannstätten auswärts - Lieboch holt drei Punkte

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 18:45

SV Hausmannstätten verlor die Tabellenführung durch eine 1:2-Niederlage gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV SW Lieboch beugen mussten.

Sencar macht kurz vor der Pause den Ausgleich mit aller Routine

Hausmannstätten geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Pascal Muratha das schnelle 1:0 für SV Lieboch erzielte. Der Torjäger der Gäste traf staubtrocken zur Gästeführung vor knapp 200 Zuschauern. Nach einer halben Stunde kam der Gastgeber immer besser ins Spiel und drängte nun auf den Ausgleich.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte David Sencar seine Chance und schoss das 1:1 (42.) für SV Hausmannstätten.

Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 1:1 Sencar scharfer Stangler. Wird nicht angegriffen dreht sich einmal im Kreis, schiesst ihn ins lange Eck Oliver TiKAHNerant, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - der HSV hatte einige Möglichkeiten, der Gast stand kompakt und konzentriert und konnte seinerseits auch immer wieder gefällig nach vorne spielen. Remis lautete das Zwischenresultat.

In Minute 68 macht Muratha mit dem zweiten Tor alles klar für die Rothschedl Truppe

Eine Minute später ging SV Schwarz-Weiß Lieboch durch den zweiten Treffer von Muratha in Führung. Schon zuvor war er in aussichtsreicher Position, scheiterte jedoch zumeist an Keeper Sasa Dreven oder hatte einfach kein Schussglück.

Tor, Toor, Tooor für SV Schwarz-Weiß Lieboch zum 1:2 nr 7 Muratha . Wiederholung vom ersten Tor nur diesmal kommt der Ball hoch. Wurde aber auch Zeit, war mittlerweile seine 6te hundert prozentige Oliver TiKAHNerant, Ticker-Reporter

Hausmanstätten wirkte über das gesamte Spiel mit den bekannt guten Standards gefährlich, hatte Torchancen, verlor dieses Spiel gegen eine mannschaftlich geschlossene Mannschaft aus Lieboch. Am Schluss schlug SV SW Lieboch Hausmannstätten mit 2:1 - ein Ergebnis, das man so nicht unbedingt vorhergesehen hat.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Hausmannstätten 25 Zähler zu Buche. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SV Lieboch bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Sechs Spiele ist es her, dass SV Schwarz-Weiß Lieboch zuletzt eine Niederlage kassierte.

Hausmannst. erwartet am Samstag SV Gratwein-Straßengel. Kommenden Donnerstag (11:00 Uhr) tritt SV SW Lieboch bei SV amt Kältetechnik Edelstauden an.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Rothschedl - Trainer Lieboch

" Meine Mannschaft ist als solche aufgetreten - es zählt immer die Leistung vom gesamten Team. Es macht mir Freude, dass wir jetzt schon sechs Spiele nicht mehr verloren haben, dies nach einem schwierigen Saisonstart. Hausmannstätten war stets gefährlich und dort muss man erst einmal gewinnen!"

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Kevin Lenz, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Oliver Hofer, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Nicolas Marinka - Diego Wendel De Souza Silva, Efosa Onaghinor



Ersatzspieler: Markus Nömayer, Jakob Lind, Johnathan Legat, Sebastian Totter, Amar Alibegic, Clemens Münzer



Trainer: Franz Rastl

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Pascal Muratha, Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Fabian Weixler, Bernd Gfrerer, Paul Dallago, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher (K)



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Jan Traußnigg, Andre Schwabl, Kilian Pobitzer, Benjamin Coric, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 1:2 (1:1)

68 Pascal Muratha 1:2

42 David Sencar 1:1

10 Pascal Muratha 0:1

