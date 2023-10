SV Lassnitzhöhe beendet die Negativserie - Derbysieg in Vasoldsberg

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 18:22

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Union SV Vasoldsberg und SV Lassnitzhöhe, die mit 1:2 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Vasoldsberg nach Spielende, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Zunächst führte der Favorit durch ein Kraxner Tor mit 1:0 - dann ging es schnell vor der Pause

Beide Teams gingen mit viel Power und Optimismus in dieses Derby in Graz Umgebung. Binnen weniger Minuten kann man mit dem Auto die Sportanlage des Gegners erreichen. So säumten knapp 250 Zuschauer das Gelände und es herrschte eine tolle Stimmung bei diesem Gebietsligaspiel. Vasoldsberg zeigte von Beginn an, dass man zu den zweikampfstärksten Teams der Liga gehört.

So kam es dann auch, dass der Favorit in Führung ging. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Josef Kraxner sein Team in der 34. Minute. Vasoldsberg überrante die linke Abwehrseite der Gäste, man spielte einen perfekten Querpass auf die erste Stange zu Kraxner und der traf mit der Fußspitze ins Tor.

Mit einem schnellen Doppelpack (43./45.) zum 2:1 schockte David Kossits Vasoldsberg und drehte das Spiel. Beim Ausgleich nahm sich Kossits ein Herz und traf mit einem Weitschuss. Nur zwei Minuten später wurde er von Pajtim Hoti optimal freigespielt und schloss mit einem Schuss in die lange Ecke ab. Zur Pause war SV Lassnitzhöhe plötzlich im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Am Ende holte der Underdog drei Punkte und fuhr mit einem Sieg nach Hause

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie robuster und Schiedsrichter Bürscher zeigte insgesamt neun gelbe Karten im zweiten Abschnitt. Vasoldsberg griff energisch an, die Gäste hielten jedoch stabil dagegen. Entweder scheiterten die Gastgeber an sich oder an Keeper Niklas Pirker.

Die Situation für Union SV Vasoldsberg wurde in der Schlussphase komplizierter. Nach dem Platzverweis für Florian Kraxner, der in der 76. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog und man nur noch mit zehn Spielern am Platz war. Letztendlich gelang es dem Gastgeber im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der Endphase der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war SV Lassnitzhöhe die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage belegt USV Vasoldsberg weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die gute Bilanz von Vasoldsberg hat im Derby einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Union SV Vasoldsberg bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. USV Vasoldsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Lassnitzhöhe keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Die Gäste bessern ihre Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. SV Lassnitzhöhe beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Vasoldsberg zu ASV Gösting, während SV Lassnitzhöhe am selben Tag bei SV Schwarz-Weiß Lieboch antritt.

Stimme zum Spiel

Marc Hochegger - Kapitän Lssnitzhöhe

"Eine gestandene und sehr Zweikampf starke Mannschaft vom USV Vasoldsberg war unser Gegner, der sicher am Ende der Saison vorne mitspielen wird. Diesmal war das Glück auf unsere Seite. Durch unseren Kampf und Leidenschaft für die Laßnitzhöhe haben wir das Derby entschieden. Einfach ein geiles Derby."

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Samuel Konrad, Florian Kraxner, Josef Kraxner, Matthias Gross (K), Marco Daniel Zrim, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Tobias Stückler



Ersatzspieler: David Ranftl, Thomas Danner, Simon Sixt, Michael Ertl, Pavao Sklepic



Trainer: Christian Binder

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, David Paul Jandl, Max Raitmayer, Clemens Wilfling - Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher - Pajtim Hoti, David Kossits, Hannes Stockklauser, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Markus Christian Mandl, Paul Langmaier, Marvin Förster, Niklas Annerer, Alexander Krusch



Trainer: Dietmar Wolf Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – SV Lassnitzhöhe, 1:2 (1:2)

45 David Kossits 1:2

43 David Kossits 1:1

34 Josef Kraxner 1:0

