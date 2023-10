Mariatrost holt drei Punkte bei ASKÖ Murfeld

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 21:57

Mit 1:4 verlor Askö Murfeld am Samstag deutlich gegen Mariatrost. JSV RB Mariatrost ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Murfeld einen klaren Erfolg. Patrick Hoefler erzielte zwei Tore für das Team von Trainer Payr.

Nach einer halben Stunde führen die Gäste mit 1:0

In der 31. Minute sahen die Besucher das 1:0 für Mariatrost durch Patrick Hoefler, der Keeper Dominik Rucker überhob. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Kurz zuvor bewahrte Keeper Lukas Hosemann sein Team vor der Führung der Gastgeber.

Schlussakkord in der Nachspielzeit - Zenz erhöht auf 4:1

Antonio Sladoja traf mit einem Freistoss zum 1:1 zugunsten von Askö Murfeld (66.). Nur sieben Minuten später erzielte Mariatrost die 2:1-Führung.

Tor, Toor, Tooor für JSV RB Mariatrost zum 1:2 durch Patrick Höfler. Jakob Schmidt mit einem Traum Diagonal Pass und Jan Puntigam legt am Fünfer quer auf den Torschützen. Traumtor Ingo Berger, Ticker-Reporter

Jan Puntigam versenkte die Kugel nach Zuspiel vom eingewechselten Jens-Martin Matthijs zum 3:1 (82.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Zenz für einen Treffer per Weitschuss sorgte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Mariatrost am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Murfeld.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit 42 Toren fing sich Askö Murfeld die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mitte ein. In dieser Saison sammelte der Tabellenletzte bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Murfeld aktuell nur Position 14 bekleidet und man somit weiterhin die rote Laterne hält.

Drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat JSV RB Mariatrost momentan auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen Mariatrost ist Askö Murfeld weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mitte. JSV RB Mariatrost setzte sich mit diesem Sieg von Murfeld ab und belegt nun mit zehn Punkten den zehnten Rang.

Nächster Prüfstein für Murfeld ist USV Wundschuh (Samstag, 14:00 Uhr). Mariatrost misst sich am selben Tag mit SV amt Kältetechnik Edelstauden (15:00 Uhr).

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker - Ajdin Arslanovic, Daniel Pertl - Antonio Sladoja, Arthur Paul Wlattnig, Nikolaus Lottersberger (K), Florian Zettl, Nemanja Tucovic, Dorian Derler, Dominik Peintinger - Sascha Fink



Ersatzspieler: Moritz Hirt, Bakir Jakupovic, Youssef Chtouki, Luca Matias Bobeica, Daniel Novak, Philipp Spechtl



Trainer: Olivier Ryan Teguia

Mariatrost: Lukas Hosemann - Thomas Pinheiro De Souza, Felix Hainzl, David Gassner, Joachim Schmidt - Peter Schrittwieser, Jakob Schmid, Patrick Höfler (K), Jan Puntigam, Lukas Kofler - Stefan Huber



Ersatzspieler: Christoph Bacher, Florian Zenz, Philipp Petz, Jens-Martin Matthijs, Daniel Meinhart, Fatih Erdem



Trainer: Hermann Payr Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – JSV RB Mariatrost, 1:4 (0:1)

92 Florian Zenz 1:4

82 Jan Puntigam 1:3

73 Patrick Hoefler 1:2

66 Antonio Sladoja 1:1

31 Patrick Hoefler 0:1

