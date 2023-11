Lassnitzhöhe und Semriach trennen sich 2:2 - viel Kampf und gute Torszenen

Details Samstag, 04. November 2023 18:22

Die Sportanlage auf der Lassnitzhöhe bot am Samtag die Bühne für ein packendes Duell zwischen den beiden Aufsteigern der Gebietsliga Mitte. Der SV Lassnitzhöhe empfing die Sportunion Raiffeisenbank Semriach, eine Mannschaft, die in dieser Saison mittlerweile als Spitzenmannschaft der Liga gilt. Das Spiel wurde von den widrigen Wetterbedingungen geprägt, da in den letzten Tagen starker Regen den Platz tief, aber dennoch in einem bespielbaren Zustand hinterlassen hatte. Die gut gefüllte Sportanlage auf der Lassnitzhöhe wartete gespannt und es begann eine hitzige Begegnung. Die Partie endete mit einem 2:2 Unentschieden.

Hoti traf mit der ersten Torchance für Lassnitzhöhe im Spiel - zur Pause stand es 1:1

Das Spiel begann mit vielversprechenden Szenen auf Seiten des Tabellenführers. In der 7. Minute brachte Pajtim Hoti die Gastgeber in Führung, als er unwiderstehlich von links in den Strafraum zog und souverän abschloss. Doch schon im Gegenzug verfehlte Semriach nur knapp das Ziel mit einem gefährlichen Kopfball.

Bereits diese Anfangsphase zeigte, dass sich Lassnitzhöhe keineswegs versteckte, sondern eine ambitionierte Leistung zeigte. Fahrner und Hochegger versuchten ihr Glück mit Weitschüssen, während Kazimi und Biscan auf Seiten der Gäste gefährliche Schüsse auf das Tor von Keeper Mandl abgaben.

In der 26. Minute gelang Semriach der Ausgleich, als Suchy einen Freistoß flach ins Eck schoss. Das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen und der Semriacher Biscan traf wenig später nur die Stange. Die Gastgeber hatten ebenfalls ihre Chancen, wobei Hoti eine weitere gute Gelegenheit vergab.

Die 43. Minute brachte eine längere Unterbrechung, als Kazimi nach einem Zusammenstoß zu Boden ging, sich aber nach der Behandlung wieder erholte. Der Semriacher war bei einem Abwehrversuch zwischen zwei Gegenspieler geraten und war kurzfristig reglos liegengeblieben.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, nachdem Suchy erneut die Stange getroffen hatte. Semriach hatte im ersten Durchgang mehr Ballanteile, die Gastgeber verteidigten rund um den überragenden Hannes Stockklauser sicher und couragiert.

Wenige Sekunden nach dem Wiederbeginn führte der Underdog erneut

Die Gastgeber bejubelten das 2:1 nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn

Die zweite Halbzeit begann fulminant, als David Kossits die Gastgeber nach wenigen Sekunden erneut in Führung brachte (46.).

Tor, Toor, Tooor für SV Lassnitzhöhe zum 2:1 im Gegenzug wird David Kossits optimal in den Lauf freigespielt und er schiebt die Kugel eiskalt an Keeper Peer vorbei zur erneuten Führung Florian Kober, Ticker-Reporter

Semriach bemühte sich um den Ausgleich und hatte in dieser Phase dann deutlich mehr Spielanteile.

In der 60. Minute lenkte der Heimkeeper einen Kopfball von Erdem gekonnt zur Ecke und kurz darauf musste Hoti verletzt ausgewechselt werden - zweifellos eine Schwächung dür das Team von Trainer Wolf. Doch die Gäste konnten ihre Chancen nicht nutzen, da Keeper Mandl seine Mannschaft mehrmals vor dem Rückstand bewahrte.

In der 82. Minute gelang Semriach schließlich dann doch der erneute Ausgleich durch Kazimi, der aus kurzer Distanz flach einschoss. Das Spiel wurde in der Schlussphase zunehmend rauer, mit vielen Fouls und Nicklichkeiten.

Es wurde hart gekämpft im letzten Spiel der Herbstrunde

Am Ende blieb es bei einem 2:2-Unentschieden, und beide Teams konnten sich zumindest einen Punkt in diesem intensiven Duell sichern. Das Spiel zeigte, dass die Gebietsliga Mitte in dieser Saison viele spannende und ausgeglichene Begegnungen verspricht. Die 170 Zuschauer wurden Zeugen eines energiegeladenen Spiels, das trotz der widrigen Platzverhältnisse für viel Unterhaltung sorgte.

Bester Spieler: Hannes Stockklauser, Abwehrchef SV Lassnitzhöhe

So steht es um Semriach und Lassnitzhöhe - jetzt geht es in die Winterpause

Den Kampf um die Klasse geht SV Lassnitzhöhe in der Rückrunde von der zehnten Position an. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SV Lassnitzhöhe zeigten, dass dieses Team über genug Potential verfügt um die Klasse zu halten.

Semriach geht mit nun 30 Zählern in die Winterpause. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 36 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sportunion Raiffeisenbank Semriach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zu vier Siegen hintereinander reichte es für SU Semriach zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Semriach fortgesetzt und auf sechs Spiele erhöht.

Stimmen zum Spiel

Markus Mandl - Keeper Lassnitzhöhe

"In der letzten Runde war das mit dem Tabellenführer ein großer Brocken. Wir sind mit einer optimalen Einstellung in dieses Spiel gegangen und haben alles gegeben. In Wirklichkeit hatten sie mehr Spielanteile, trotzdem hätten wir sogar drei Punkte holen können. Damit haben wir ein Zeichen gesetzt."

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Wir waren sicherlich die bessere Mannschaft. Aber Lassnitzhöhe hat sehr ambitioniert gespielt und ging voll motiviert in die Zweikämpfe. Wir haben einige Chancen vorgefunden. Der tiefe Platz war sehr schwer zu bespielen - in Summe hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, so nehmen wir einen Punkt mit und gehen positiv nach dieser tollen Herbstrunde in die Pause und in die Rückrunde im Frühjahr."

SV Lassnitzhöhe: Markus Christian Mandl (K) - Paul Kriegler, Max Raitmayer, Clemens Wilfling - Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher, Martin Jandl - Pajtim Hoti, David Kossits, Hannes Stockklauser, Marc Hochegger



Ersatzspieler: Niklas Pirker, Paul Langmaier, Karim Ahmed, Niklas Annerer



Trainer: Dietmar Wolf

Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Oliver Joel Zink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Moritz Ebner, Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Sebastian Ebner, Manuel Gössler, Christoph Linhofer



Trainer: Michael Zechner Bericht und Fotos Florian Kober

