Schnitzer tütet den Sieg ein - Tor in der 83.Minute gegen Lieboch

Die Differenz von einem Treffer brachte Gratwein-Straßengel gegen SV Lieboch den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Beide Teams zeigten sich in den letzten Wochen in guter Form und so war ein knappes Ergebnis vorhersehbar.

Schnelle Führung für Lieboch und am Ende der 1. Halbzeit führte der Gastgeber

220 Zuschauer verfolgten das 1:0 von SV Schwarz-Weiß Lieboch in der zehnten Minute durch Fabio Röxeis mit einem Weitschuss. In den ersten zwanzig Minuten war Lieboch gut im Spiel, dann übernahm der Gastgeber immer mehr das Kommando auf dem Platz. In der 32. Minute hatte Gratwein-Straßengel den Ausgleich parat.

Tor, Toor, Tooor für SV Gratwein-Straßengel zum 1:1: Wolfgang Hoedl mit einem Heber über den Tormann 1994DG, Ticker-Reporter

Roman Schnitzer stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 36 per Kopf mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 41.Minute rettete Roberto Babic mit einer Glanztat den Vorsprung der Gastgeber. SV Gratwein-Straßengel führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung auf tiefem Boden.

Nach den starken Regenfällen der letzten Tage war es eine große Leistung den Platz bespielbar zu machen. Auf diesem sehr schwierigem Untergrund, der sich tief und sehr schmierig präsentierte, war es für beide Mannschaften schwierig, ins Spiel zu finden und spielerisch vor das gegnerische Tor zu gelangen.

Ausgleich durch Mark Pernitsch - am Ende gibt es die erste Niederlage für Lieboch nach acht Runden

Mark Pernitsch ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für SV SW Lieboch. Das Spiel war nun äußerst umkämpft und es folgten zwölf gelbe Karten nach der Pause. Der Treffer zum 3:2 sicherte Gratwein-Straßengel nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schnitzer in diesem Spiel (83.). Der Siegtorschütze bekam den Ball von der Liebocher Abwehr Tor und schloss sehenswert ab. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Gratwein-Straßengel SV Lieboch 3:2.

Abschied von Bernd Gfrerer

Routinier Bernd Gfrerer, der mit diesem Spiel seinen fußballerischen Ruhestand antreten wird, spielte sein letztes Spiel für Lieboch. Nach dem Spiel wurde Gferer von seinen Mannschaftskollegen, Trainer und Funktionären gebührend gefeiert.

So steht es um die beiden Teams - jetzt folgt die Winterpause

Die bisherige Spielzeit von Gratwein-Straßengel ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Gratwein-Straßengel verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich das Team in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV Schwarz-Weiß Lieboch derzeit auf dem Konto. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SV Gratwein-Straßengel setzte sich mit diesem Sieg von SV SW Lieboch ab und nimmt nun mit 25 Punkten den fünften Rang ein, während SV Lieboch weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Gratwein-Straßengel verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 16.03.2024 bei Union SV Vasoldsberg wieder gefordert.

Strimme zum Spiel

Mario Gössler - Interimstrainer Gratwein-Straßengel

"Leider hatten wir zu Beginn - aufgrund einer Ersatzgeschwächten Elf - Abstimmungsprobleme.

Wir konnten jedoch mit einer verdienten Führung in die Pause gehen. Die zweite Halbzeit begann dann wieder ähnlich wie Hälfte eins. Wir kamen aber wieder in die Spur und durften einen verdienten Sieg einfahren.

13 Punkte aus den letzten fünf Partien können sich denke ich sehen lassen.

Jetzt sind wir froh endlich in der Pause zu sein und uns zu 100% auf die Trainersuche konzentrieren zu können. Riesendank auch an unseren Platzwart Simon, ohne seine hervorragende Arbeit in den letzten Tage wäre an ein Spiel gar nicht zu denken gewesen."

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Max Potoschnig, Felix Milleder, Wolfgang Hödl, Philipp Hemmer, Simon Mayer (K), Roman Schnitzer, Markus Blaschek, Thomas Sommer, Michael Ortner, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Emil Preis, Lukas Rechberger, Marin Cavarusic, Luca Riegler, Andreas Sommer



Trainer: Andreas Gutensohn, Mario Gössler

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Jan Traußnigg, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Fabian Weixler, Bernd Gfrerer, Paul Dallago, Manuel Josef Kreinz



Ersatzspieler: Franz Moshammer, Moritz Wellscheller, Kilian Pobitzer, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober Fotos SW Lieboch, Gratwein

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 3:2 (2:1)

83 Roman Schnitzer 3:2

52 Mark Ryan Pernitsch 2:2

36 Roman Schnitzer 2:1

32 Wolfgang Hoedl 1:1

10 Fabio Roexeis 0:1

